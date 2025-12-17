28歲女師新婚日墜樓亡！生前遭父母以死逼婚7年…最後遺言：完成任務了

大陸中心／吳泊萱報導

中國28歲高中女老師長年遭家人逼婚，因不堪壓力，最終在新婚當天墜樓身亡。（圖／翻攝自Pixabay）

中國發生逼婚墜樓悲劇，河南魯山縣一名28歲高中教師魏女在新婚當天墜樓身亡，事後親友在社群平台發現魏女留下的血淚控訴，她表示自己長期遭父母「以死相逼」催婚，被迫相親結婚，並指控結婚對象「蹬鼻子上臉」。而最令人心寒的是，魏女死後娘家與婆家還互踢皮球，導致遺體一度無人認領。

綜合陸媒報導，死者魏女（28歲）在魯山第一高級中學任教，這個月10日新婚，當天上午9點多，魏女在新房內以更換衣服為由支開親友後，從7樓住處墜樓身亡。

中國28歲高中女老師長年遭家人逼婚，因不堪壓力，最終在新婚當天墜樓身亡。（圖／翻攝自微博）

事後親友在社群平台發現魏女留下血淚控訴，表示自己根本不想結婚，卻長期遭父母「以死相逼」催婚，更指控結婚對象「蹬鼻子上臉」，父母卻要她忍讓。魏女表示自己以前無論如何都得不到錢，現在只要結婚，父母及結婚對象都會給她錢，自嘲「我結婚了，我完成了這輩子最大的任務」，隨後交代朋友在她火化後，找個有太陽和大風的天氣，把骨灰揚了。

但最令人心寒的是，魏女墜樓摔在1樓住戶的院子內，導致1樓住家變成凶宅，屋主怒告求償。結果魏女的父母認為女兒已經出嫁，應由新郎負責賠償及辦理後事；但新郎家則主張魏女沒有正式辦完婚禮，人還沒過門，應該由娘家負責，雙方互相推卸責任，也導致遺體在現場躺了1天沒人處理，最後由殯儀館接手。

