28歲女師疑遭父母逼婚！結婚當天墜樓亡 生前曾發通知「取消婚禮」

大陸河南省平頂山市魯山縣一名28歲魏姓女教師，近日在婚禮當天墜樓身亡，引發社會持續關注。（示意圖／unsplash）

大陸河南省平頂山市魯山縣一名28歲魏姓女教師，近日在婚禮當天墜樓身亡，引發社會持續關注。事發社區多名屋主向媒體證實，12月10日上午，一名身穿新娘服飾的女子從高處墜落至一樓住戶院內，警方與救護人員隨後趕到現場處理。事發後，一則疑似魏女生前發布的朋友圈截圖在網路流傳，引發外界猜測她是否被逼婚。

《中國新聞周刊》報導，魏女本科主修歷史學，2022年以歷史學科筆試與綜合成績雙第一的成績，入職魯山縣第一高級中學擔任歷史教師。該校為河南省示範性高中。入職前，她曾在縣內一所與魯山一高聯合創辦的民辦學校任教。多名前同事表示，魏女性格溫和，工作認真，深受學生喜愛。

學生林娜（化名）透露，魏女工作十分投入，清晨5點50分便到校督促早讀，直到晚上9點後才離校。她同時教授兩個大班，課時較多，但從未在課堂上表現出不耐煩。此外，她對學生要求嚴格，課後則會安排補測與輔導，對基礎薄弱的學生持續跟進，幫助班級成績保持在年級前列。

在學生眼中，魏女熱愛生活，關注影視與流行文化，上課妝容自然得體，穿搭風格鮮明，給人親切而自律的印象。與其校園形象形成反差的，是網路上圍繞其家庭與婚姻狀況的多種猜測。根據網路流傳的截圖，魏女在婚禮前一天曾發布過取消婚禮的通知，但由於「父母不同意」，婚禮還是照常舉行，引發「被逼婚」猜測。

此外，社交平台上還出現關於新郎學歷、工作及經濟狀況的傳言。有自稱與新郎在同一單位工作的網友表示，新郎具備本科學歷，工作收入在當地屬於相對穩定水平，但相關說法尚未得到官方證實。就相關情況，魯山縣民政局工作人員表示不清楚，暫時沒有接到通知。魯山縣婦聯則回應，此前未收到過當事人求助，正在關注此事，已與縣委宣傳部溝通跟進。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

