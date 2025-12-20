28歲女教師新婚日墜樓 生前發文控訴父母「以死相逼」催婚內幕
中國河南魯山傳出一起令人心碎的悲劇，一名28歲的的高中女老師，竟然在自己大喜之日結束了生命。網上隨後流出她生前在社群平台的貼文，字裡行間充滿了無比的哀怨與掙扎，揭露「被迫」出嫁的內幕，讓人看了心頭一緊。
婚禮變喪禮
綜合陸媒報導，這起悲劇發生在12月10日，案發地點位在魯山縣堯山大道的一處住宅區。一位社區住戶證實，當天早上9點多，警車和救護車緊急趕抵現場，沒多久社區群組便傳開了新娘從7樓高處墜落身亡的消息，將一場原本該是喜氣洋洋的婚禮，瞬間轉為冰冷的告別式，令街坊鄰居不勝唏噓。
輕生前發文揭父母逼婚內幕
根據外流的文字內容顯示，這名年輕女教師生前坦言，自己根本沒有結婚的意願，基於父母「以死相逼」催婚，逼她相親、結婚，她直言不諱地批評未婚夫，形容對方仗勢欺人，「有一說一，蹬鼻子上臉只會氣人的對象，和只會讓人忍讓父母真是絕配」。面對家人的壓力和伴侶的氣焰，她無奈地寫下：「所以我結婚了，我完成了我這輩子最大的任務」，語氣盡是淒涼。
殯儀館證實死者身分
貼文也提到婚後能夠換取金錢的事實，並透露銀行卡的密碼，懇切地請託親近的朋友，務必要替她火化，並選在「陽光普照、大風呼嘯」的日子裡，將她的骨灰灑向遠方，希望從此擺脫一切束縛。隔日，殯儀館確認接收了這名新婚教師的冰冷遺體，證實這項死訊。
★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
