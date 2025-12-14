28歲女教師「新婚當天墜樓亡」！父母以死逼她相親 最後遺言曝光

中國一名28歲女教師在新婚當天墜樓身亡。圖／翻攝自微博

傻眼！中國河南魯山一名28歲的高中女教師在新婚當天墜樓身亡。事發後，網路上流傳女教師在社群平台的發文，她透露自己並不想結婚，是父母以死相逼讓她去相親，不得已才走上絕路，還控訴結婚對象「蹬鼻子上臉」。

據《上游新聞》報導，10日中國河南魯山縣堯山大道某個社區一名28歲女教師在新婚當天墜樓身亡。一名社區住戶出面證實，新娘在新婚當天從社區7樓墜亡，「那天上午9點多，社區一個人問我怎麼回事，警車和救護車都來社區了，我當時以為有人打架，過了一會兒之後社區群組裡說是新娘墜樓」。

女教師表示，父母以死相逼叫她去相親。圖／翻攝自鳳凰周刊

事發後，女教師生前在社群網站上的發文遭到網路流傳，女教師發文稱自己其實並不想結婚，但是父母以死相逼，要讓她去相親結婚，她還在文內控訴結婚對象，「有一說一，蹬鼻子上臉只會氣人的對象，和只會讓人忍讓父母真是絕配，所以我結婚了，我完成了我這輩子最大的任務」。

女教師接著說，以前無論如何都得不到錢，現在只要結婚，父母、結婚對象都會給她錢，並在文中透露金融卡密碼。她也跟朋友喊話，「我的朋友再麻煩你一次，把我火化了，找個有太陽和大風的天氣，幫我把骨灰揚了」。事件爆發後，校方人員表示，不清楚案件細節；魯山縣殯儀館工作人員則透露，他們在11日接收了一名28歲高中女教師的遺體，並表示該女子於新婚當日墜樓，隔天才被送到殯儀館。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



