28歲女星恐怖片現場突遭反鎖廁所！狂拍門求救40分鐘等人破門：真的很煩

阿格尼妮哈克演出《屍父》。車庫娛樂提供

28歲印尼女星阿格尼妮哈克（Aghniny Haque）在恐怖鉅片《屍父》裡飾演父親意外過世的女兒「莎拉絲」，她在受訪時透露，她在拍片期間曾被鎖在浴室長達40分鐘。

那是在拍完葬禮祈禱儀式之後沒多久，阿格尼妮哈克接著要拍一場比較情緒低落的戲，在浴室裡試著讓自己冷靜下來，結果浴室的門不知怎麼地突然打不開，讓她越來越緊張，「突然被鎖起來真的很煩」。阿格尼妮哈克沒有帶手機，只能不斷地拍打浴室的門，「我試著開門，但是打不開，除非有人撬開它」。最後終於有人來幫她破門。

阿格尼妮哈克（左）片中父親意外過世。車庫娛樂提供

雖然在拍攝時經常會遇到奇怪的事件，但參與過《人皮咒》、《舞者村社區服務計劃》（KKN di Desa Penari，暫譯）等片的阿格尼妮哈克對恐怖片仍未厭倦，她表示，只要故事夠有趣，她願意繼續拍恐怖片。

為演出增重5公斤！喊話攝影師找好角度

《屍父》女主角「莎拉絲」成長於中下階層家庭，設定上比較不在意自己的體態，為了讓自己的外型更可信，身為前跆拳道運動員的阿格尼妮哈克主動增重，「我大概增重了5公斤，完全是我主動要增重的」。但是，這樣一來很容易會拍出雙下巴，阿格尼妮哈克搞笑表示，她會叫攝影師找個好角度，「這樣即使我胖一點，也依然好看」。



