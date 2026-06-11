28歲女星戲裡天天喝酒！李宰旭爆料她私下真面目 醫護CP曖昧滿點
韓星李宰旭、辛叡恩主演的Disney+浪漫醫療韓劇《醫到孤島愛上你》口碑收視直升，兩位主演近日接受韓媒訪問時，更親自揭露戲裡戲外的超大反差。劇中飾演「啤酒狂」護理師的辛叡恩，現實生活其實滴酒不沾；而劇中傲嬌又膽小的李宰旭，私下竟是熱愛海島生活、享受慢活步調的陽光派，讓粉絲看見截然不同的一面。
劇中，李宰旭飾演的傲嬌醫師「都志義」與辛叡恩飾演的怪力護理師「陸遐俐」，在物資稀缺的「平同島」衛生所內攜手克服重重急救難關，並在相處中暗生情愫。兩人相伴共賞絕美夜景與螢火蟲，曖昧氛圍滿點；然而，本島醫生群組卻傳出陸遐俐是「醫生勾魂女」的流言，暗示她專與醫生搞曖昧，讓都志義遲遲不敢表露心意。在最新劇情中更迎來驚險轉折，都志義在暴風雨中搶救女童時，竟不慎墜入深海、生死未卜，讓大批粉絲揪心不已，也成功帶動收視，在韓締造收視率5.2%的亮眼佳績，成功刷新自身最高收視紀錄。
辛叡恩獲讚「活潑貓咪」是片場開心果
兩位主演日前接受韓媒訪問時，也展現絕佳私下默契。辛叡恩大讚李宰旭不只是傑出的演員，更擁有模特兒般的完美體格：「他穿醫生袍或私服時身型都非常好看，是個才華洋溢的人。」李宰旭則笑稱辛叡恩完全不像外表那般拘謹：「一開始以為她是害羞的貓咪，後來發現根本是世界上最活潑的貓咪，只要有她在，片場氣氛就超級好！」
李宰旭拍攝空檔去海釣
談及拍攝花絮，兩人皆笑稱真實性格與劇中角色有著極大反差。辛叡恩飾演的陸遐俐是個每天下班都要去雜貨店掃貨的「啤酒狂」，但現實中的她其實滴酒不沾，反而把拍戲當成海鮮大餐：「我超愛螃蟹和蝦子，在島上幾乎每天都在吃！」而劇中傲嬌又膽小的李宰旭，私下卻非常陽光大方，甚至極度享受海島生活。辛叡恩爆料：「有次看到海邊有個像村長爺爺的人在拿著釣竿釣魚，走近一看竟然是李宰旭！他真的很懂得享受人生。」
對於這部結合醫療與愛情的作品，兩人不約而同表示，《醫到孤島愛上你》的核心精神就是「相互治癒」。辛叡恩感性分享：「愛情從來不是靠努力得來的，而是自然而然地靠近。希望大家都能像面對命運一樣，愛上這片大海，並愛上這部劇。」李宰旭也透過鏡頭向觀眾溫暖喊話：「請大家勇敢相信愛情，跟隨自己的心意去做吧！」
《醫到孤島愛上你》除了男女主角的感情線引人入勝，醫術高明的帥氣醫生玄馳緣（洪民基 飾）也逐漸對陸遐俐產生好感，雙帥為了奪芳心開始暗中較勁。同時，個性急躁卻善良的年輕韓醫師龍主泉（金昀佑 飾）與另一名護理師嚴貞璇（李秀敬 飾），竟疑似酒後亂性發生一夜情，讓這群年輕男女的島嶼生活吹皺一池春水，錯綜複雜的感情線也成為全劇一大看點。該劇在台播出，不僅穩坐Disney+台灣收視前三名，本週播出的第3、4集更在韓國創下5.2%的亮眼佳績，成功刷新自身最高收視紀錄！《醫到孤島愛上你》每週一二Disney+更新，全劇共12集，7月7日迎來大結局。
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