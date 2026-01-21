28歲女血糖正常被警告「恐得糖尿病」！專家揭「關鍵元凶」 一堆人中鏢

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

夏子雯-貼近你生活的營養師分享，近期門診看了兩位很年輕的女生，分別是28歲、32歲，抽血報告數值都很漂亮、空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但卻都有胰島素阻抗數值偏高的問題，一問之下，發現都有睡眠品質不好的問題！

胰島素阻抗和睡眠品質 兩者關聯密不可分

其實，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係，彼此會互相影響，形成一個惡性循環，提升得糖尿病的風險。夏子雯指出，長期睡眠品質不佳或是不充足時，除了會感到很疲憊、精神不佳外，身體還會啟動一連串的壓力反應：

廣告 廣告

1、壓力荷爾蒙升高、胰島素敏感性下降

當睡眠不足時，會使壓力荷爾蒙分泌增加，像是皮質醇會促使肝臟製造更多葡萄糖、腎上腺素則會使交感神經活性上升，這都會降低細胞對胰島素的敏感性、使血糖升得更高。

2、身體呈現慢性發炎狀態

長期的睡眠不足，會導致身體產生慢性發炎反應、體內的游離脂肪酸濃度會增加，長期會損害胰臟製造胰島素的功能，並加劇胰島素阻抗。

睡得好真的超重要 這樣改善睡眠品質

1、建立規律作息：盡量每天在固定時間睡覺和起床，即使是週末也一樣

2、充足日照：白天有充足的陽光日照，增加夜間褪黑激素分泌、幫助入睡

3、營造良好睡眠環境：確保臥室黑暗、安靜、適宜的溫度，避免噪音和光線干擾

4、適度運動：白天規律的運動，有助於改善睡眠，但睡前應避免劇烈運動

5、睡前放鬆按摩：睡前可以泡個熱水澡、聽輕音樂、伸展放鬆、適度按摩也很好，切記要避免滑手機或使用電腦

6、避免咖啡因和酒精：睡前數小時避免攝取咖啡因和酒精，以免干擾睡眠週期

7、調整保健食品補充時機：有些人對於維生素B群很敏感，只要午後補充就會影響到睡眠，所以可依據自身狀況來調整保健食品的補充時機，也可以適量補充像是礦物質鎂、GABA等，能改善睡眠品質

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

延伸閱讀：

·胰島素阻抗有「8大症狀」！瘦不下來、想吃甜都中 營養師授3招逆轉：碳水放午餐吃

·營養專家點名「3種常見食品」恐害糖尿病、焦慮上身！ 很多人早餐就吃