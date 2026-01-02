28歲女裸身曝屍公墓！前鄉代主席兒疑勒、輾虐殺女友 檢聲押獲准

社會中心／陳韋劭報導

林姓女子遭殺害，警方到場採證。（圖／翻攝畫面）

花蓮一名28歲林姓女子衣衫不整遭虐殺棄屍公墓，呂姓男子被逮（50歲）辯稱林女跳車發生意外，頸部的勒痕和身上挫傷是前夫毆打所致，警方認為呂男說法疑點重重，依殺人罪嫌移送地檢偵辦。花蓮地檢署指出，呂男涉犯殺人等罪嫌重大，且有逃亡及勾串共犯之虞，已向法院聲押獲准。

警方調查，去年12月31日獲報林姓女子（28歲）赤裸陳屍於山區公墓，遺體遍佈外傷。呂姓男友（50歲）當時人也在現場，他辯稱女友是「跳車身亡」，但警方發現死者頸部有勒痕且遭輪胎輾壓，且呂男車輛及住處驗出血跡與毒品，認定其涉嫌重大，依殺人罪將其移送法辦。

廣告 廣告

呂姓男子疑開車輾過林女。（圖／翻攝畫面）

據了解，林女與前夫育有2子，平時為了孩子還住在一起，去年10月間林女與呂男交往，呂男家族在玉里鎮是望族，父親曾任卓溪鄉代表會主席，呂男自小備受長輩疼愛，但卻走偏曾因為毒品案件入獄，出獄後的他，非但沒改過自新，這次涉嫌虐殺女友鬧出人命。

花蓮地檢署指出，呂姓被告經訊問後，檢察官認為他涉犯殺人等罪嫌重大，有事實足認有逃亡及勾串共犯之虞，且所涉為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，有羈押之原因及必要，經向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方表示，為保障犯罪被害人家屬權益並落實柔性司法精神，已於第一時間啟動犯罪被害人保護機制，通報財團法人犯罪被害人保護協會臺灣花蓮分會，提供被害人家屬法律扶助、心理諮商輔導及急難救助等全方位一站式服務。

更多三立新聞網報導

「鬼切」遭叭竟攔人訓斥！新北警：轉彎車不一定要讓直行 分局回應了

前鄉代兒「勒、撞、輾」涉虐殺28歲女友 家屬元旦淚招魂：她留下2幼子

男大生高雄跨年車禍收魂！媽2026淚迎兒破碎屍 咖啡新星唯一貼文惹哭網

英勇鄰居救人！妙齡女洗完澡步出浴室 噁男潛入硬上被羈押

