28歲女陳屍山區「衣衫凌亂」生前遭車輾壓！50歲男友涉重嫌

花蓮縣玉里鎮山區今（31日）發生一起疑似感情糾紛引發的重大命案。警方接獲通報指出，一名28歲林姓女子衣衫凌亂倒臥在大禹里山區公墓附近，已無生命跡象。員警趕抵現場後，發現林女全身多處受傷，頸部留有明顯勒痕，研判情況不單純，當場將在場的50歲呂姓男子列為重大嫌疑人並逮捕。





28歲女陳屍山區「衣衫凌亂」生前遭車輾壓、凌虐！50歲男友涉重嫌送辦

警方進一步調查，發現呂男車輛前、後保險桿均有明顯撞擊痕，且殘留血跡，其住處亦採集到相關血跡。（圖／翻攝畫面）

警方初步調查，呂男與林女自去年10月開始交往，兩人為情侶關係，案發當天上午11時左右，呂男主動報警，表示女友突然失去呼吸心跳。警方到場後，發現林女倒臥地面，身上有多處擦挫傷，並出現疑似輪胎壓過的痕跡。呂男向警方辯稱，林女是自行跳車導致意外，並指身上的傷勢與其前夫有關，否認涉案。

不過警方進一步調查，發現呂男車輛前、後保險桿均有明顯撞擊痕，且殘留血跡，其住處亦採集到相關血跡，加上林女身上的輪胎壓痕，研判她可能曾遭車輛輾壓，與呂男說法有所出入。警方因此未採信其供詞，並在其身上起獲毒品殘渣，隨即以現行犯身分將人帶回偵訊，警詢後依殺人罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，詳細案情仍待檢警持續釐清。

