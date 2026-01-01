28歲女「疑遭車輾」裸身慘死玉里公墓 涉案犯嫌竟是「7連霸鄉代」子

林姓女子2025年12月31日被發現陳屍山區，其呂姓男友涉案遭到逮捕。（圖／翻攝畫面）

花蓮縣玉里鄉2025年12月31日驚傳命案，28歲林姓女子陳屍山區，被發現時全身赤裸，脖子上有勒痕外，身上還有多處受傷，更有疑似被輪胎輾過的壓痕，警方獲報後到場，逮捕涉案的50歲呂姓男子，而呂男是卓溪鄉7連霸呂姓鄉代的獨子，其父也曾為家產殺死弟弟，全案依法送辦。

據了解，呂男出身望族，其父親早年曾為了家產殺死弟弟，後從政30年，是7連霸鄉民代表，更一度擔任鄉代會主席，而呂男與林女是男女朋友，2人從2025年10月開始交往，林女與前夫育有孩子，離婚後仍為了孩子住在前夫家，與呂男交往後才離家。

2025年12月31日，呂男報案稱林女在大禹里山區公墓突然失去生命跡象，警方獲報後連忙趕抵現場，發現林女已明顯死亡，且她遍體鱗傷、全身赤裸，身上還有明顯輪胎壓痕，疑似生前遭凌虐毒打，還恐被輪胎輾過，警方則立刻將呂男逮捕。

呂男否認犯行，稱死者身上的壓痕是她跳車所致，傷痕則是前夫造成，但警方在呂男車輛前後保險桿都發現撞擊痕跡和血跡，呂家也有血跡，更在呂男身上找到毒品殘渣，對其說法並不採信，依現行犯將他逮捕並移送法辦，確切案情則仍須釐清。

