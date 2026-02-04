28歲好萊塢男神變身霸總 抓瑪格羅比馬甲噴激情火花

【緯來新聞網】28歲澳洲男星雅各艾洛迪（Jacob Elordi）近年迅速在全球影壇竄紅，獲封「好萊塢新世代男神」。他先前憑藉《科學怪人》一角入圍奧斯卡男配角獎，在新片《“咆哮山莊”》中展現不同樣貌，宛如「霸總」般的強烈控制慾，僅用單手抓住瑪格羅比的馬甲，便將對方拉近至幾乎能接吻的距離，火花四射、令人臉紅心跳。

雅各艾洛迪(左)與瑪格羅比合作《“咆哮山莊”》。（圖／華納兄弟提供）

雅各艾洛迪在《“咆哮山莊”》同時詮釋呆萌小生與霸道紳士兩種截然不同的角色面向，日前電影在巴黎舉辦歐洲首映時，雅各艾洛迪以一身典雅的高領西裝造型驚豔全場，更主動替影迷拿手機自拍合影，展現暖男魅力，瞬間引發全場女粉暴動尖叫，紛紛直呼「太幸福了！」



雅各艾洛迪擁有196公分的高挑身高與極具辨識度的深邃輪廓，近年在好萊塢戲約不斷，同時也是多個國際時尚品牌力捧的當紅寵兒。此次在新片《“咆哮山莊”》挑戰文學史上最具爭議性的角色希斯克里夫，童年時是飽受冷眼與壓迫的孤兒，一路蛻變為氣場強烈、財力雄厚的紳士，角色層次極為複雜。造型也從粗獷野性的荒原男子，轉變為身穿合身西裝、舉手投足散發優雅與危險魅力的上流紳士形象，與瑪格羅比飾演的凱西展開一段既炙熱又危險的激情愛戀。兩人不僅在荒原上忘情擁吻，也在雨中緊緊相擁，將壓抑已久的情感徹底釋放，情慾與愛恨交織，張力十足。



《“咆哮山莊”》導演艾莫芮德芬諾曾以《花漾女子》奪得奧斯卡最佳原創劇本獎，她形容希斯克里夫是文學史上最具震撼力、同時也最令人心碎的角色，要將這個可愛又可恨的人物演到讓觀眾為之動容，是全片最大的挑戰。而雅各艾洛迪的細膩演出，則「精準傳達出角色的溫柔、孤獨與缺陷」，極具說服力。與他有多場親密戲的瑪格羅比也大讚：「我無法想像其他人來演，這個角色就是屬於他，這是命中注定的！」《“咆哮山莊”》將於2月13日春節上映。

廣告 廣告

雅各艾洛迪（左）在《“咆哮山莊”》首映會上親切與粉絲互動。（圖／華納兄弟提供）

雅各艾洛迪（右）在《“咆哮山莊”》展現霸總般魅力，單手將瑪格羅比舉起來接吻。（圖／華納兄弟提供）

更多緯來新聞網報導

阿布絲預告「露屁股曲線」走金曲紅毯 嘆罹癌外婆確定無法出席

孟耿如關閉臉書倒數一天 最後一篇發文曝光3度道歉