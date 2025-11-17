28歲妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉 把握黃金6小時處置
一名28歲胡小姐，日前在家與愛犬互動時，愛犬竟突然撲咬她的臉部，造成嘴邊皮膚與肌肉撕裂缺損、血流如注，家屬連忙將她送醫急診，在外科與皮膚科團隊密切合作下，順利完成緊急修復，成功保住她的臉部線條與笑容，也恢復正常飲食與工作生活。外科醫師表示，狗咬傷並非小擦傷，如果延誤就醫，恐導致皮膚壞死、毀容、蜂窩組織炎或永久疤痕，嚴重甚至需手術清創。
衛生福利部豐原醫院外科醫師陳明澤指出，患者抵達急診時，右臉頰外側約4公分長、深達肌層的撕裂傷，伴隨皮膚缺損與犬齒穿透痕，傷口邊緣不整，團隊立即啟動急救流程，進行大量沖洗、清創、去除壞死汙染組織、局部止血、靜脈抗生素預防感染及施打破傷風疫苗，考量傷口深度與臉部張力特性，採用美容縫合法重建形態。陳明澤醫師表示，為加速組織修復，採用「PRP（自體血小板血漿）增生療法」，利用濃縮血小板中的生長因子促進傷口癒合。醫師解釋，PRP能刺激細胞增生與膠原蛋白再生，提升修復速度，是咬傷重建的重要輔助方式，患者後續也接受高壓氧治療，促進組織氧合，有效減少腫脹、疼痛與感染機率。
皮膚科主任吳育欣表示，臉部咬傷後常留下嚴重的不規則疤痕及色素沉澱，因此術後治療同樣關鍵，建議越早介入越好，這次為患者安排肉毒桿菌素注射及雷射治療，並搭配使用抗疤凝膠，吳主任說明，肉毒桿菌素可降低受傷後局部皮膚張力，避免傷口張力過大導致疤痕惡化；雷射治療則可破壞疤痕組織、刺激正常膠原蛋白再生，達到修飾並減少疤痕組織產生效果，目前患者皮膚再生情況良好，僅需定期追蹤。
外科陳明澤醫師提醒，臉部、手部、生殖器等高風險部位遭狗咬，一定要立即就醫，並在黃金6小時內完成清創、給藥與評估縫合，可大幅降低感染風險並保留外觀功能。（張文祿報導）
其他人也在看
控糖名醫竟也喝手搖飲 無糖是必備款 一定要加料的話珍珠不如愛玉跟仙草
對於糖尿病、肥胖症臨床治療深具經驗、並入選中華民國糖尿病學會「糖胖神隊友」名單的宏謙診所院長林禹喬醫師，治療方式既務實，也非常接地氣。接受本報訪問時，他笑著大方承認：「我也會喝手搖飲，但我喝得很有策略，還把它變成診間教材。」鏡報 ・ 7 小時前
13歲就胖到85kg！可藍自創「柳丁減肥法」狂減35kg 醫警告：種下易復胖因子
藝人可藍以模特兒身分出道，曾出書分享自己從85公斤成功瘦身的經歷，近日上節目《新聞挖挖哇》再度分享細節。她透露，當時使用的是自創的「柳丁減肥法」，花費4年順利地瘦下35公斤，看似相當有效，卻也被醫師指出「容易復胖」。姊妹淘 ・ 5 小時前
《社會》芬普尼蛋風暴延燒！石崇良：擴大抽驗籠飼蛋
【時報-台北電】彰化縣文雅畜牧場問題蛋，日前又有4萬顆賣給台中龍忠蛋行、流入市面，衛福部昨日宣布，本周起擴大後市場抽驗，避免類似事件再發生，衛福部長石崇良今日表示，會先從「籠飼」雞蛋作為主要查核對象（編號C），並與農業部合作，根據風險設定抽樣方式與件數。 文雅畜牧場爆發移動管制期生產的雞蛋外流，且檢出芬普尼代謝物殘留超標，全案交由彰化地檢署偵辦，釐清究竟是畜牧場私自出貨，還是彰化縣府管制出包。 衛福部長石崇良昨表示，年度例行後市場查驗仍持續進行，不過發生台中這起案件後，本周將加強抽驗，並持續到年底，確保後市場不再有類似情形發生。(新聞來源：中時即時 李念庭)時報資訊 ・ 14 小時前
台美匯率聯合聲明 賴士葆：台灣被掐喉
台美共同發布匯率聲明，宣布自今年十二月底起，干預匯市金額等資料發布頻率由現行每半年改為每季公布一次。國民黨立委賴士葆表示...聯合新聞網 ・ 1 天前
芬普尼問題蛋延燒 石崇良揭擴大稽查規劃
彰化文雅畜牧場多次檢出芬普尼問題蛋，移動管制期間仍有商品流入市面，甚至被民眾購買回家。衛福部長石崇良昨日表示，將自本週起增加抽驗件數，確保市場不再有類似情況發生，今日進一步指出，會先針對編號C的籠飼為查核對象，詳細情況待完成後再行對外說明。自由時報 ・ 15 小時前
《政治》不因商廢農 政院版財劃法 最快周四拍板
【時報-台北電】藍白聯手三讀通過《財劃法》修正案，明定地方一般性補助款不得少於前1年。行政院長卓榮泰表示將尋求憲政救濟，因此行政院不會執行。外界關切行政院版「財劃法修正草案」進度，據了解，院版朝「不因商廢農」方向修正，待財主單位本周再度邀集地方討論後，最快20日送行政院會通過。 行政院9月起邀集地方政府交換意見，以劃分垂直事權、均衡水平財源為溝通主軸，由於院版朝「不因商廢農」方向修正，現行45％人口指標權重、30％營利事業營業額皆會調降，10％土地面積指標則會提高。對於分配完財政仍不足的縣市，政院會透過補助形式協助。 政院人士表示，政院無法依據新版財劃法調整中央政府總預算，為落實「均衡城鄉、均衡台灣」精神，行政院將提出包含水平、垂直事權都會一併處理，但細節還在最後調整階段。 政院人士指出，對於事權分配，財主單位本周會再找地方討論，若有共識，最快20日送行政院會通過，再送立法院審議，而若按新修正條文，明年要再舉債2646億元支應，已超過《公債法》上限，政院不會執行。 財政部官員也說，此次修法，地方政府補助款相比過去增加許多，但相關討論和地方政府的看法，仍須待主計總處蒐集處理。至於民團批評時報資訊 ・ 17 小時前
《政治》卓榮泰嗆新修財劃法錯誤更大 政院版周四出爐將全面迎戰
【時報-台北電】在野日前再度聯手三讀修正財劃法，行政院表示，中央政府總預算無法依此調整，並擬尋求憲法救濟。行政院長卓榮泰今受訪時強調，明天與地方政府談過後，20日行政院會將討論政院版財劃法；立法院通過的新修財劃法問題，比過去公式計算錯誤還大，對於立法院在野黨團突然通過，行政院會全面迎戰。 卓榮泰今上午出席「第35屆臺日工程技術研討會開幕典禮」時指出，他覺得非常遺憾跟訝異。上禮拜他在立法院總質詢的備詢當中就說過，這個禮拜行政院會對《財政收支劃分法》再修訂的行政院版本，他們會正式的討論，而且明天由國發會以及財政部、主計總處，已經在上個禮拜就發文邀請各地方政府的財主人員做最後的確認。 卓榮泰表示，但立法院卻在上週五以提前的方式，匆匆忙忙的就通過了再修訂的《財劃法》，而且這個內容將造成更大的問題，這個問題會比過去公式計算錯誤的問題還大，將陷政府的總預算無法編列。 卓榮泰提到，這個部分將在今天做最後再一次的認定內容，以及在這個禮拜四行政院院會，還是會依照明天跟地方政府談過之後，他們會提出《財劃法》在行政院會的討論，正式的讓它通過，通過之後會送立法院來審議。(新聞來源：中時即時 張薷)時報資訊 ・ 14 小時前
女遭愛犬咬掉嘴邊肉 醫採PRP增生療法免毀容
（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中28歲胡姓女子日前在家與愛犬互動，突遭撲咬，造成嘴邊皮膚、肌肉撕裂缺損，送醫採「PRP（自體血小板血漿）增生療法」成功修復。醫師說，延誤送醫恐皮膚壞死甚至毀容。中央社 ・ 6 小時前
卓榮泰：立院新修財劃法問題更大 政院會全面迎戰
（中央社記者高華謙台北17日電）立法院會14日三讀通過財劃法修正案。行政院長卓榮泰今天說，明天與地方政府談過後，20日行政院會將討論政院版財劃法；立法院通過的新修財劃法問題，比過去公式計算錯誤還大，對於立法院在野黨團突然通過，行政院會全面迎戰。中央社 ・ 15 小時前
氣溫驟降！溫差大易誘發幼兒氣喘 3症狀超過2週是警訊
今年入秋以來最強的一波東北季風於今（17）日報到，每年11月下旬至隔年4月，氣溫驟降以及溫差超過10度的日數增多，就進入幼兒型氣喘的高發期，兒科醫師提醒，幼兒久咳不癒、食量、活動力差超過2週是警訊。高雄阮綜合醫院兒科醫師于靜雯指出，氣候溫度轉換是幼兒型氣喘的隱形威脅，近年來發病年齡層不斷下降，過去常自由時報 ・ 15 小時前
沒吃海鮮、沒碰塵螨卻天天抓癢鼻塞？ 醫揭：免疫系統在跟自己作戰
不少人明明沒有接觸海鮮、花粉或塵螨，過敏檢查都是陰性，卻仍經常皮膚發癢、鼻塞，甚至腸胃不適。基因醫師張家銘指出，這很可能是「IgE自體過敏」。原因是免疫系統把身體自己的蛋白誤認為威脅，像對外界過敏一樣釋放組織胺與發炎物質，導致全身出現類似過敏的症狀。鏡報 ・ 14 小時前
高雄7旬翁「開車暴衝」釀1死8傷 今早遭移送橋檢偵辦
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導高雄一名73歲陳姓老翁昨（16）日傍晚開車駛經楠梓區土庫一路陸橋，下橋後於路口違規右轉，撞上菲律賓籍的林姓移工騎士，隨後再暴衝入機車待轉區，宛如「保齡球般」失控擦撞8台機車造成9人受傷，林姓騎士送醫後不治。高雄市警局楠梓分局今（17）日依涉犯過失致死等罪嫌，將陳翁移送橋頭地檢署進一步偵辦；至於違規部分警方將依法開罰。高雄楠梓區土庫一路昨日下午5時12分發生恐怖暴衝死亡車禍，73歲陳姓老翁把車開下土庫一路陸橋後，於路口違規右轉，撞上菲律賓籍的林姓移工騎士，造成對方顱內出血，儘管林姓騎士事發當下仍有模糊意識，但送醫後病情急轉直下，晚間宣告不治。另，本案又波及在機車待轉區的8台機車共9名騎士，6名騎士身體與四肢擦挫傷，其中3人骨折入院觀察中，未來需要開刀。事發當下，警方已將肇事的陳姓老翁當場依涉犯《過失致死罪》逮捕，並於今早依涉犯《過失致死罪》與《過失傷害罪》等罪嫌，將陳翁移送橋檢偵辦；而檢警今日亦預計對林姓移工的遺體相驗，以釐清確切死因。陳翁今早遭移送時，記者追問是否知道該路口不能右轉、一名機車騎士被撞死、有無要對家屬表達歉意等問題，戴著安全帽的他不發一語，在警方的戒護下坐入警車。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：快新聞／高雄7旬翁「開車暴衝」釀1死8傷 今早遭移送橋檢偵辦 更多民視新聞報導離奇! 撞死86歲老翁 34歲男自行就醫3小時後不治最新／又是高齡駕駛！73歲翁駕車下橋違規右轉如「打保齡球」撞機車群 釀1死8傷高雄楠梓車禍釀1死! 73歲翁開車衝撞機車待轉區民視影音 ・ 12 小時前
尿液如可樂！他救災後全身痠痛 罹橫紋肌溶解症險腎衰竭
28歲陳姓男子日前到花蓮參與災後清理工作，返家後出現全身痠痛與倦怠感，原以為只是疲勞未退，仍勉強上班。數日後出現尿液顏色變深、尿量減少、噁心嘔吐等症狀，就醫檢查後確診為「橫紋肌溶解症」。中天新聞網 ・ 15 小時前
醫師作家陳耀昌逝世 文化部將呈請總統明令褒揚
（中央社記者趙靜瑜台北17日電）知名血液腫瘤權威、骨髓移植先驅，同時為重要台灣歷史小說家的醫師陳耀昌今天過世，享壽76歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，文化部將呈請總統明令褒揚。中央社 ・ 8 小時前
驚！28妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉 黃金6小時靠PRP增生療法搶救成功
28歲胡小姐日前在家與愛犬互動時，因犬隻情緒突變撲咬其臉部，造成她嘴邊皮膚與肌肉撕裂缺損、血流如注，家屬連忙將她送醫，完成緊急修復，成功保住她的臉部線條與笑容，恢復正常飲食與工作生活。衛生福利部豐原醫院外科醫師陳明澤表示，狗咬傷並非小擦傷，若延誤就醫，恐導致皮膚壞死、毀容、蜂窩組織炎或永久疤痕，嚴重自由時報 ・ 15 小時前
伊莎貝雨蓓出席金馬影展映後活動（1） (圖)
法國傳奇影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Anne Madeleine Huppert）17日下午在台北松仁威秀出席金馬影展「女富豪的美麗與哀愁」映後活動，以黑色皮衣造型亮相。中央社 ・ 10 小時前
外資終結連11賣回補73億元 敲進南亞1.9萬張
（中央社記者吳家豪台北17日電）台股今天漲49.81點，收在27447.31點，外資及陸資終止連11賣，轉為買超新台幣73.35億元。塑化股南亞受惠於資金輪動及轉型題材，獲外資買超1.91萬張高居榜首，南亞科也獲買超1.59萬張。中央社 ・ 7 小時前
林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要
為何要定期洗牙？定期洗牙的目的在清除牙菌斑。牙菌斑存在牙齒表面或牙齦與牙根相接的牙齦溝縫隙內，它是口腔內食物殘渣及細菌群體滋生的綜合體，奶黃色糊狀物。口內細菌大量繁殖後，產生酸性新陳代謝的物質，其酸性世界日報World Journal ・ 11 小時前
〈社論〉台灣經濟「大爆發」民眾卻無感
台灣去年(二０二四)經濟成長率達百分之四點八四，今年第一季攀升至百分之五點四八，第二…中華日報 ・ 3 小時前
出生僅1408公克！早產兒靠「袋鼠式護理」救命 父母懷抱勝過藥物
一名體重僅1408公克的30週早產兒，經過專業醫療團隊照護，如今已健康成長至三歲半。兒科主任陳思融表示，親餵與「袋鼠式護理」是早產兒照護的關鍵，父母的懷抱就像神奇良方，能幫助寶寶更穩定成長。中天新聞網 ・ 14 小時前