28歲就胰島素阻抗！專家驚曝：元凶竟是睡眠品質差

睡眠品質不佳可能引發胰島素阻抗，進而增加罹患糖尿病的風險。營養師夏子雯發現，兩位年輕女性雖然血糖指數正常，卻出現胰島素阻抗數值偏高的警訊，追查原因竟與長期睡眠品質不佳密切相關，而非一般人認知的飲食問題。

兩位年輕女性雖然血糖指數正常，卻出現胰島素阻抗數值偏高的警訊，追查原因竟與長期睡眠品質不佳密切相關。 （示意圖／Pixabay）

「胰島素阻抗與睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係，彼此會互相影響，形成一個惡性循環。」夏子雯在社群平台「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文解釋，這種惡性循環會進一步提升罹患糖尿病的風險。許多人可能不知道，除了遺傳、肥胖及飲食習慣外，睡眠品質也是影響糖尿病風險的重要因素之一。

營養師夏子雯分享，上個月門診接觸到兩位分別為28歲及32歲的年輕女性個案。這兩位女性抽血報告顯示，空腹血糖和糖化血色素數值皆在正常範圍內，然而胰島素阻抗數值卻明顯偏高。經過詳細詢問後，發現兩人皆長期面臨睡眠品質不佳的困擾。

當人體長期處於睡眠品質不佳或睡眠不足的狀態，身體會啟動一系列壓力反應。首先，壓力荷爾蒙如皮質醇分泌會增加，促使肝臟製造更多葡萄糖；同時腎上腺素會使交感神經活性上升，這些生理變化都會降低細胞對胰島素的敏感性，導致血糖水平升高。

長期睡眠不足會導致身體產生慢性發炎反應，進一步加劇胰島素阻抗的情況，形成難以打破的惡性循環。 （示意圖／Pixabay）

更令人擔憂的是，長期睡眠不足會導致身體產生慢性發炎反應，體內游離脂肪酸濃度隨之增加。夏子雯表示，這些變化長期下來會損害胰臟製造胰島素的功能，進一步加劇胰島素阻抗的情況，形成難以打破的惡性循環。

針對如何改善睡眠品質，夏子雯建議可從多方面著手，包括建立規律作息、確保白天有充足日照、營造良好睡眠環境、適度運動及睡前進行放鬆按摩等。此外，也應避免攝取咖啡因和酒精，體質敏感者則應避免在午後補充維生素B群，以免影響睡眠。

「睡得好真的超重要！」夏子雯強調，良好的睡眠品質不僅能改善精神狀態，更能降低胰島素阻抗，減少罹患糖尿病的風險。專家呼籲，年輕人也應重視睡眠品質，不要輕忽其對健康的長遠影響。

