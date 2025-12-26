28歲就骨鬆！工程師骨齡像老人 醫揭「4大壞習慣」釀禍

記者鄭玉如／台北報導

骨鬆專科醫師吳政誼提醒，骨質疏鬆非老人專利，久坐、三餐外食、咖啡過量、少曬太陽，都容易造成骨鬆。（示意圖／PIXABAY）

骨質疏鬆並非老人專利！骨鬆專科主治醫師吳政誼分享，一名28歲工程師長期加班、久坐、三餐外食，每天3杯咖啡，健檢發現她的骨密度比同齡人低約20%，之後透過營養與運動改善，骨密度已回升。吳政誼分享「5大骨鬆警訊」，若出現身高變矮、肌力下降，建議及早就醫。

嘉韻診所骨鬆專科主治醫師吳政誼在官網提到，28歲女工程師「長期加班與久坐、三餐外食，每天喝3杯咖啡提神，假日也很少外出曬太陽」，在公司做健檢發現，她的骨質不足，讓她感到驚訝，表示「我以為骨鬆是阿嬤才會有的病」，之後透過營養與運動，骨密度已回升。

吳政誼指出，近年國內大型健康檢查資料顯示，骨質流失問題有年輕化趨勢。當骨密度下降、鈣質流失加劇，骨骼會變脆弱，輕微跌倒就可能骨折，還會導致髖骨與脊椎負擔增加，導致姿勢駝背、肌力下降，平衡力變差、行動力下降，影響生活與工作品質。

骨鬆早期幾乎沒症狀，一旦有「輕微碰撞或跌倒就骨折、身高變矮或姿勢駝背、長期腰痠背痛或肌力下降、女性月經不規律或體重過輕、長期服用類固醇或慢性病藥物」需特別注意，儘早做骨質疏鬆檢查，只要提早發現，透過運動、營養與醫師治療介入，骨密度是可逆的。

吳政誼表示，現代人的生活習慣使「鈣質流失」提早發生，包括「陽光不足、非因成癮、錯誤減重、缺乏運動」，建議每天日曬15到20分鐘，避開中午時段；每天不攝取超過2杯咖啡、多攝取高鈣食物；飲食要均衡，補充乳製品與豆製品；每周3次負重運動，例如快走、深蹲、登階。若已達骨鬆標準，應及早就醫治療。

