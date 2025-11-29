28歲帥兒組樂團參賽！黃韻玲當評審開嘴：像看幼稚園成發
〔記者林欣穎／台北報導〕音樂實境節目《樂團祭》聚焦樂團的成長歷程與創作過程。最新播出的第14集「回歸初衷」，邀請金曲音樂人黃韻玲擔任神秘講評嘉賓，14 歲就出道的她坦言：「初衷是不會改變的，也是永遠不會忘記的。」
特別的是，黃韻玲的兒子沈裕紘(Arthur) 正是節目參賽樂團 「浪漫里」的成員之一，對於兒子在節目上的表演，黃韻玲沒嘴軟，甚至笑說：「有點像看幼稚園的成果發表會！以前幾集的過程來看，還在找一個延續的方向，不能只是在耍自己的。」她也鼓勵兒子：「即使是最後一次，也要全力以赴。」
對於Arthur有一位音樂圈的大前輩媽媽，是否會在音樂上得到許多幫助？他笑說：「不會每一次都討論，她也很忙、我們也很忙，但如果剛好有聽到她就會給我們一些建議，但我們不一定會採用。」至於印象深刻的見識，他說：「她特別在意我們的合音，都會幫我們修，尤其是《愛情暴風雨》這首，很多的對唱、合音都是我媽媽幫忙一起寫的，她太強了啦！」
「浪漫里」樂團由主唱「魏斯理」魏裕銘、吉他手「Arthur」沈裕紘、貝斯手歐易、鼓手「一尾」陳羿瑋與鍵盤手鍾漢組成，他們4月才成團，魏斯理回憶成團契機：「年初我辦了一場個人彈唱，大家去看完覺得很有趣，想一起創作玩喜歡的音樂，剛好《樂團祭》又正要開始，就決定一起組團玩玩看。」組團初心是就是想做出大家都能朗朗上口、一起唱唱跳跳的音樂。因為參與此節目經歷各種舞台、主題，讓他們有機會短時間激盪出不同風格的新作品，除了粉絲從6位成長超過10倍，也有不少音樂季演出找上門。
