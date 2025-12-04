28歲正妹出發瑞士結婚！機場遭「禁止出境」 竟是欠稅逾3億公司負責人

28歲阮女今年8月準備出發瑞士留學、舉行婚禮，竟遭當局攔截「禁止出境」。圖／翻攝畫面

「這對我的生活和精神都造成了極大的影響」一名居住於越南林同省女子表示，今年8月19日原計畫飛往瑞士留學，並於瑞士舉行婚禮，就在辦理登機時遭攔下，經查竟顯示為一家欠稅高達3.68億越南盾（約新台幣43萬元）公司法定代表人，震驚之餘也相當無奈。

根據越南媒體報導，8月19日28歲女子阮玉草賢在胡志明市新山一國際機場準備前往瑞士留學並結婚，卻遭當局攔截「禁止出境」；詢問胡志明市財政局，阮女被查出是一家名為「榮興王貿易有限公司」負責人，根據國家商業登記資訊系統記錄顯示，該公司成立於2020年，在2023年9月和10月的登記變更中，公司所有人和法定代表人由D.DM先生變更為阮女。

廣告 廣告

阮女相當震驚，強調自己並未簽署、授權相關合約，對於公司存在與細節毫不知情，而為證明清白，她前往相關機構進行核實；不過當她向胡志明市財政局提交申請時，商業登記處指示她聯繫警方，事後卻因投訴缺乏具體證據，難以證明其為偽造文件。

28歲阮女今年8月準備出發瑞士留學、舉行婚禮，竟遭當局攔截「禁止出境」。圖／翻攝畫面

根據越南第168／2025／ND-CP號法令，財政部得要求警方文件中必須明確寫明「文件中申報的內容為偽造」，方可具備處理的法律依據，不過目前各機構協調不一致，使阮女相當兩難，感嘆道「我錯過了開學日期，差點錯過在瑞士的婚禮，為什麼我明明毫不知情，卻要一個接一個地聯繫各個機構來證明這件事？」

對此，胡志明市財政局商業登記處一名代表坦言這類事件「並非個案」，此前該部門已針對164起有關企業資訊造假的案件移交警方處理；目前財政部也已向市警察局提交文件處理阮女一案，同時提出建立跨部門協調機制建議，以避免無辜者遭「莫須有」事件受害。



回到原文

更多鏡報報導

航空史上最大謎團「馬航MH370」消失11年！懸賞21.9億重啟搜索 事件回顧

香港宏福苑大火／「唔需同情死傷者！」中國籍YTR比YA燦笑自拍 遭香港警逮捕

批飯店11點退房不人道！房務員嘆：盼旅客別做「這些行為」