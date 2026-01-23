28歲男要轉匯251萬元 警銀聯手揭洗錢騙局阻淪詐欺共犯

cnews204260123a02

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台北市北投警分局光明派出所員警，憑藉機敏的直覺與耐心的關懷提問，攔阻一起高額詐騙案，成功揭破詐欺集團洗錢騙局，也阻止了1名28歲男子淪為洗錢共犯。北投警分局表示，這名男子準備提領、再匯出新台幣251萬元。員警到場了解，原來男子聲稱受友人委託，代為將帳戶內來源不明的251萬元。先提領出來再存入自己的帳戶，最後再轉出到另1個對方指定的帳戶內。對方還承諾，事成後將給付三分之二的店面持分作為報酬。

北投警分局表示，轄區光明派出所巡佐温振鴻及警員郭韋辰等，日前上午11時許，接獲轄內中國信託銀行通報，1名男子「阿鴻」（化名）準備提領大筆現金。但行員察覺有異，因為「阿鴻」聲稱受友人委託，代為將對方帳戶內來源不明的高額款項。先存入「阿鴻」帳戶後，再轉出至另1個指定的帳戶內，而且對方答應阿鴻，事成後將給付阿鴻三分之二的店面持分作為報酬。

警方表示，温姓警員察覺事有蹊蹺，詢問是否有持分契約佐證，但「阿鴻」卻一問三不知；員警進一步撥打電話給「阿鴻」的友人，但對方宣稱「契約已弄丟」，顯然為詐騙話術。員警隨即分析，這類不明金流受託領款的行為，極可能讓自己捲入洗錢及詐欺罪嫌，淪為犯罪工具。

北投警分局呼籲，詐騙集團常以「代領款項、協助匯款、給予高額報酬」等誘因，誘使民眾協助轉帳，民眾務必提高警覺；若遇有要求提領不明款項，或提供帳戶等情事，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案，以免誤觸法網，蒙受財產損失。

照片來源：台北市警方提供

