28歲男醫生想在「餐廳廁所」性侵女子 被捕還辯稱：只是囚禁她而已

28歲的醫生本應有著大好前途，卻被精蟲衝腦，導致自己被警方逮捕。這起案件發生在日本埼玉縣，9日，埼玉縣警察署草加派出所逮捕了一名居住在東京都荒川區東日暮5丁目、28歲的男醫生，他涉嫌非法拘禁和強迫他人發生性行為致其受傷。

根據日媒埼玉新聞報導，這名28歲的男醫生被指控在11月19日凌晨0點30分到0點50分之間，在草加市一家餐廳的洗手間內，將一名20多歲的女子囚禁起來，並試圖要性侵這名女子。

女子體型上不具優勢，但還是激烈的反抗，到最後男醫生只能放棄性侵她。不過在反抗的過程中，女子的身體上也因此而發生多處受傷，尤其左腿的傷勢最為嚴重，預計至少要半個月，傷勢才能痊癒。

警方9日逮捕了這名男醫生，他否認自己意圖性侵女子，還說自己只是把女子囚禁起來而已，沒有要跟她發生性關係。

報導指出，11月19日當天的情況，是好幾名男男女女一起在餐廳用餐、喝酒，受害女子本來和男醫生就認識，但沒想到他竟然大膽在餐廳就想要性侵自己。

網友看後紛紛留言表示「他辛苦成為一名醫生，卻因為這種事毀了自己的一生。真是愚蠢至極」、「他不具備行醫資格。性犯罪是身心雙重的謀殺」、「我認識的一位比我資歷深的醫生曾因醉酒後猥褻陌生人而被捕」、「如果你從事高地位的工作，即使被逮捕，真實姓名也不太可能被公開。尤其是在這種情況下，很可能達成和解，不會被起訴。這名嫌犯可能只是換了份工作，就能繼續安穩的當醫生」。

