28歲男騎重機過彎自摔 左腿骨折.頭部出血送醫不治
桃園發生一起死亡車禍！昨天晚間，一名28歲林姓男子，騎著重機，行經桃園八股路一帶時，疑似車速過快，過彎時，整輛車車輛失控倒地，騎士雙腿被重機壓住，左腿開放性骨折，頭部出血，緊急送醫搶救，仍宣告不治，詳細肇事原因，還有待釐清。
騎士騎著重機，速度飛快，過彎時，完全沒有減速，下秒整輛車失控自摔，後方兩名騎士嚇到趕緊停下來。
這一摔相當嚴重，救護車十萬火急趕到現場，騎士傷勢嚴重，得趕緊送醫。
28歲男騎重機過彎自摔 左腿骨折.頭部出血送醫不治。（圖／民視新聞）
而肇事的重機，撞進了樹叢，零件四散、車子部分毀損。事發就在2號晚間，一名28歲林姓男子和2名友人，騎重機行經桃園八股路一帶，疑似車速過快，過彎自摔，騎士雙腿被重機壓住，左腿開放性骨折，頭部出血，緊急送醫搶救，仍宣告不治。
詳細肇事原因，還有待釐清，只是騎個車出門，卻就此沒了性命，恐怕也讓家屬相當悲痛。
原文出處：28歲男騎重機過彎自摔 左腿骨折、頭部出血送醫不治
