28歲白宮發言人與60歲丈夫喜迎二胎 任內懷孕創首例

2025年12月26日，白宮新聞秘書李威特宣布已懷有她與丈夫的第二個孩子，長子尼可將添妹妹。取自Instagram/@karolineleavitt



白宮新聞秘書李威特週五（12/26）宣布已身懷六甲，這是她與丈夫的第二個孩子，預產期在2026年5月。李威特也是首位在任內懷孕的白宮新聞秘書。

現年28歲的李威特（Karoline Leavitt）在Instagram發文表示：「這是我們收到最棒的聖誕禮物——2026年5月將迎來一名女娃。」她附上自己撫著孕肚站在聖誕樹旁的照片，也附上胎兒的超音波影像。

李威特寫道：「我和先生對於家庭成員擴大都很興奮，迫不及待想看到兒子成為哥哥。我心充滿了對上帝的感恩，感謝祂賜予母親身份的祝福，我真的相信這是人間最接近天堂的體驗。」

李威特11月12日舉行例行記者會。美聯社

白宮一位高層官員向《福斯新聞》表示，李威特將繼續擔任新聞秘書。她也是美國史上首位在任內懷孕的白宮新聞秘書。

全國廣播公司新聞網（NBC News）報導，李威特與60歲丈夫里奇歐（Nicholas Riccio）的長子在2024年7月出生，當時她擔任總統川普競選陣營的全國新聞秘書。數月後，川普即再次當選總統，並任命她為白宮新聞秘書。長子的名字與父親相同，暱稱尼可（Nico）。

李威特與里奇歐是在2022年相識，當時她在新罕布夏州參選聯邦眾議員，但未當選。

李威特的丈夫里奇歐與長子尼可。取自Instagram/@karolineleavitt

李威特今年稍早接受媒體人凱利（Megyn Kelly）播客訪問時，盛讚丈夫是她「最大的支持者，也是最好的朋友，是我的靠山」。

她表示，丈夫「完全支持我在事業上取得成功，當然也是我孩子的父親。他是我能想像到最棒的父親，在這段混亂的生活期間尤其給予我極大支持」。

李威特向《福斯新聞》表示，她很感謝川普總統與幕僚長威爾斯（Susie Wiles）的支持，感謝他們在白宮營造了有利於家庭的環境。

她表示，白宮幾乎所有同事家中都有稚齡孩童或嬰兒，「我們真正互相支持，為史上最佳總統工作，同時養兒育女」。

