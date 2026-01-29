28歲韓知名抗癌YTR病逝！生前化療暴瘦「不到30kg」

韓國知名抗癌 YouTuber「有病長壽 girl（長壽女孩）」，昨(28日)其男友透過頻道發布訃聞，表示：「長壽女孩在長時間的抗病之後，已成為天上的星星。」證實長壽女孩與世長辭，得年28歲。

長壽女孩1997年出生，被醫生診斷罹患罕見癌症之一的「非透明細胞腎臟癌」第四期，並持續與病魔奮戰約3年。從2022年起，她以 Vlog 形式在頻道分享抗癌治療的過程、各項手術紀錄與日常生活，吸引20.7萬粉絲追蹤。

長壽女孩2025年1 月上傳的影片中，提到治療未能見效，因此入住安寧病房，消息一出令許多粉絲感到不捨。當時她的體重已瘦到剩 28.8 公斤，健康狀況持續惡化，必須施打嗎啡來減緩疼痛。去年11 月，長壽女孩在影片中表示：「因為疼痛劇烈而裝了自控式止痛裝置，但手術失敗，血液和液體不斷往脊椎方向滲漏。」但她仍保持樂觀，在結尾留下「See you in the next video!(下支影片再見)」，卻成為道別。

噩耗傳出後，許多網友紛紛留言悼念：「願妳沒有痛苦，安然幸福」、「真的辛苦了」等，其中一位自稱經常載長壽女孩的救護車司機表示，女方每次總是笑容滿面，為母親與身邊的人帶來和樂氣氛，令人印象深刻。在協助轉送的過程中，司機坦言心中仍有「沒能做得更好」的遺憾。如今，長壽女孩往生，司機致上最深的哀悼，願長壽女孩不再疼痛、安息。

長壽女孩訃聞全文

大家好。

我是「有病長壽女孩」的男朋友。

長壽女孩在長期與病魔抗爭之後，

已化作天上的星星離開了。

在開始這段沒有期限的治療生活時，

抱著「不如試試看做點什麼吧」的心情而開始的 YouTube，

沒想到能夠得到這麼多人的喜愛。

各位溫暖的關心與支持，

對長壽女孩而言，真的是非常大的力量。

衷心感謝所有

喜愛「有病長壽女孩」頻道的朋友們，

也衷心希望她如今能夠

不再受苦，安然歇息。

謹此致上最深的哀悼，

願逝者安息。

