28歲饅頭媽生4胎！抱嫩嬰拍片「脖頸沒扶好懸空」網嚇傻 她氣炸開嗆了

娛樂中心／施郁韻報導

近日饅頭媽分享幫4個小孩買保險的影片，有網友發現熟睡中的寶寶頭部已掉出臂彎。（圖／翻攝自饅頭媽IG）

28歲網紅「饅頭媽」（林榆芯）時常分享生活近況，今年2月剖腹生下女兒「仙寶」後，年紀輕輕就晉升為4寶媽。近日饅頭媽分享幫4個小孩買保險的影片，一手抱著熟睡的仙寶、一邊講解保險理念，不過寶寶頭部掉出臂彎，網友嚇出一身冷汗「頭真的有夠恐怖，抱好可以嗎…」，

饅頭媽PO出影片，講解替寶寶規劃的保險內容，有網友發現，寶寶的脖子需要細心支撐保護，但饅頭媽讓熟睡中的寶寶頭部已掉出臂彎。

不少網友見狀，紛紛留言表示「頭真的有夠恐怖，抱好可以嗎…」、「天呀！這個頭這樣拍」、「你先把她的頭撐好再來講這些話。」、「拍片就拍片，但你小孩的脖子可以扶好嗎，嫩嬰真的不是這樣顧的吧，難怪會有人噴你」，還有網友質疑「小孩是為了拍片才抱吧！平常都保母」，饅頭媽氣炸回應：「你根本不是粉絲吧？特別來酸的話可以滾了，這胎從第一天出月子中心到現在都是我一手帶的，沒在看我限動還敢來捕風捉影？」

廣告 廣告

饅頭媽解釋「這胎我幾乎24小時自己顧，顧到沒什麼休息」。（圖／翻攝自饅頭媽IG）

由於不少網友產生疑慮，饅頭媽也在留言區解釋：「影片只有短短兩分鐘，不是一整天。拍完當下就馬上帶去洗澡了，這胎幾乎24小時都自己在照顧，孩子的狀況我比任何人都清楚，也比任何人更在意。不需要過度解讀，其餘就不再回應了，謝謝。」

饅頭媽也在IG限動發文怒嗆「用幾分鐘的畫面來評斷一個媽媽，其實滿可笑的。這胎我幾乎24小時自己顧，顧到沒什麼休息，都是因為在意。我的孩子怎麼被照顧，我比任何人都清楚。愛不用證明，但也輪不到外人來定義。」並回擊：「真的別煩了，可以嗎？」

更多三立新聞網報導

吊車大王女兒罕曝光正臉！「留英氣質才女」網驚嘆 曾拍金曲歌王MV

王俐人深V吹髮影片太清涼！酸民嗆「50歲還露X」 她高EQ反擊結局反轉

300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬

被男友騙至柬埔寨！網紅雙腿疑骨折被丟路邊 「正妹變大媽」駭人照流出

