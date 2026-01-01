28萬人在線！台東跨年被讚全台最頂「網洗版敲碗重播」 饒慶鈴臉書發聲
政治中心／施郁韻報導
金曲天后張惠妹（阿妹）跨年夜回到家鄉台東，把跨年晚會當成個人演唱會，就連女星A-Lin、戴愛玲、范曉萱、Saya都來了，網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」，A-Lin金句連發，紛紛敲碗台東跨年晚會的影片能重新上架。對此，台東縣長饒慶鈴臉書小編發聲。
張惠妹再度回到家鄉坐鎮跨年夜，號召多組出身台東、或與台東情感深厚的好友齊聚，包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等大咖接力登場，陪伴數萬民眾迎接2026年，線上觀看人數一度飆過28萬人。
許多網友大讚台東跨年晚會的等級，「台東跨年晚會是不是2025最頂？」、「這根本演唱會等級了」、「這才叫真正的跨年」、「沒有主持人卻是全台最強，妹神不是叫假的」。
許多網友事後想看台東跨年晚會，不過YouTube影片已被下架，不少網友到饒慶鈴臉書留言敲碗「縣長，YT昨天跨年直播能不能留個存檔，好想繼續回味一下，彌補沒有到現場的遺憾，拜託拜託」、「有機會重新上架跨年影片嗎？」
對此，饒慶鈴臉書小編回覆，「受限於版權因素，僅供直播當下觀賞。謝謝您的配合」。
