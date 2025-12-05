28藍委推助理費除罪化！公督盟示警有國安破口：替貪污創造最佳溫床

記者楊士誼／台北報導

全台超過數十名民意代表，因涉嫌詐領助理費遭檢調約談、起訴或判刑，許多人不當挪用的金額動輒上百萬，國民黨立委陳玉珍提出修法，主張將助理費改為「議員統籌」、「免檢據核銷」，並排入今（5）日立院院會準備一讀。公督盟指出，該修法是替貪污製造溫床，當任何人都可以被任意聘任，甚至不用留下薪資紀錄與聘用足跡，黑金、境外敵對勢力都可能趁虛而入，接觸立法院機敏資料。

公督盟說明，「助理費」制度原是為了支持民代推動公共事務、聘僱專業人才，因此採取公費支應、由人民納稅錢所建構的民主工具。近年來卻頻頻被濫用，民代涉及人頭掛名、差額回捐、浮報薪資、挪用公帑等手法層出不窮，助理費淪為貪腐的管道。而今年初立法院才剛通過修法，大幅調漲地方議員助理費，但卻未同步建立助理聘任透明化或防弊制度，形同讓「錢變多、漏洞卻更大」。在制度長期鬆散、缺乏外在監督機制的情況下，代議士究竟是替選民謀福，還是替自己謀財？

公督盟表示，陳玉珍提出《立法院組織法》、《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》，主張將助理費改為由立法院與各地方議會「直接撥款予民意代表統籌運用」，且不必檢據核銷、用途不受限制。這意味著助理費的監督機制將被連根拔除；全國正副議長聯誼會更多次遊說，主張將助理費全面除罪化，甚至公開要求「溯及既往五年」，等同由民代自己赦免罪行。公督盟表示，各國國會助理制度皆已高度制度化，要求助理名單與薪資必須公開透明；支出均需保留可檢核紀錄；透過完整的利益迴避與國安審查，確保助理資格與聘任安全。

公督盟進一步表示，本屆立院國民黨 52 名立委「全數拒絕公開公費助理聘用資訊」，透明度掛零。在助理名冊不公開、聘任關係無法檢視、利益迴避毫無制度基礎的情況下，卻主張助理費由「立委統籌」、「免檢據核銷」，等同摧毀所有外部監督機制，讓貪汙橫行。公督盟嚴正指出，若連公費助理聘用資訊都不願公開，卻要求人民相信助理費可以完全不須檢據，那這不是改革，而是腐敗制度化的開始，這項修法是替貪污創造最佳溫床。

公督盟強調，助理制度不能向貪污者傾斜，立法院應啟動「助理法制化」，朝向「助理聘用透明化」、「助理任用專業化」、「助理待遇正常化」方向邁進，才能真正解決制度性的腐敗根源。只有完善保障助理勞動權益，才不會逼退大量專業人才，使台灣民主具備持續深化的能量。

公督盟也擔憂，「免檢據、免核銷」的制度將形成前所未有的國安破口。當任何人都可以被立委任意聘任、進入國會，甚至不需要留下薪資紀錄與聘用足跡，利益團體、黑金勢力，甚至境外敵對勢力都可能趁虛而入，接觸立法院機敏資料。這不僅會削弱立法院的國安防護，更加劇國會遭紅色滲透的風險。公督盟警告，民代助理每日接觸大量政府文件，若修法通過，等於拆除立院防護網，立法院應立即停止倉促修法，全面檢討助理聘用資訊透明與安全審查。

