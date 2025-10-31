28輛M1A2T上線！ 陸軍「地表最強戰車營」盛大成軍

我國向美採購的Ｍ1A2T主力戰車正式上線成軍，也代表我國裝甲部隊戰力的大躍升。（劉宇捷攝）

共計28輛M1A2T戰車在校閱場邊陳列排開、砲管上揚，展現壯盛的軍容。（劉宇捷攝）

總統賴清德親自主持成軍典禮並登車校閱部隊。（劉宇捷攝）

M1A2T（右）與CM11（左）交會，象徵承先啟後。（劉宇捷攝）

總統賴清德頒發聯兵三營加菜金，並與官兵及與會來賓合影。（劉宇捷攝）

M1A2T車長（左）與CM11車長（右）下車宣達戰鬥任務交接。（劉宇捷攝）

今（31）日是我國陸軍裝甲部隊實現夢想的重要里程碑！我國向美採購的Ｍ1A2T主力戰車正式上線成軍，也代表我國裝甲部隊戰力的大躍升。此次首批的成軍單位為新竹湖口的裝甲584旅聯兵3營，共計28輛M1A2T及相關部隊裝備整片排開；而儀式也相當慎重，除安排M1與CM11交會，象徵任務交接外，總統賴清德親自主持並登車校閱部隊。

新式主力戰車成軍典禮今日在湖口的中興臺盛大登場，只見28輛M1A2T戰車，以及其餘聯兵營裝備，已在校閱場邊陳列排開、砲管上揚，展現壯盛的軍容。本次典禮由主席賴清德宣布成軍拉開序幕，接續舉行新舊戰車交接儀式，並由陸軍司令呂坤修上將代表向總統呈獻M1A2T模型，象徵成軍交付部隊，接著賴清德搭上大閱車一一校閱部隊並致詞。

廣告 廣告

在交接儀式中，1輛M1以及1輛CM11戰車分別從會場兩側開出，在場中央會合，兩位車長分別下車交換戰術手板、宣示戰鬥任務交接，最後M1車長回到戰車上，撕下遮蓋部隊徽的膠貼，代表584旅M1正式上線，也象徵將CM11的戰力交棒給M1戰車！

據了解，此次是整個584旅聯兵三營的兵力出席，包括戰鬥支援連的Ｍ88救濟車、重型拖車及CM33、CM34「雲豹」裝甲車，而成軍的戰車一連與戰車二連分別配置有14輛M1A2T。

我國自108年起，共編列約新台幣405億2415萬元向美採購108輛Ｍ1A2T戰車，首批38輛已於去（2024）年12月中到港送往裝訓部，而第二批42輛也於今年6月抵台，加入人員換裝訓練行列，並接續在7月10日公開完成在台首次實彈射擊；依交付計畫，剩餘的第三批28輛也將於明（2026）年交運抵台。期間也陸續有數量M88A2重型裝甲救濟車同步到貨。

【連回中時新聞網原文】