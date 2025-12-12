28隻執勤犬光榮退役！ 農業部規劃「退役犬照護方案」盼企業共同參與

台北市 / 武廷融 綜合報導

農業部今(12)日舉辦「國家汪汪隊，幸福新啟程」退役犬表揚活動，感謝28隻退役犬的辛勞奉獻，更送上「退役犬大禮包」，讓這些為國家奉獻的犬隻感受到滿滿的榮耀與關懷。農業部也宣布，現役政府部門執勤犬264隻已全面完成保險納保作業，後續也將透過農業ESG STORE規劃「退役犬照護方案」，鼓勵民間資源投入支持，公私協力共同推動退役犬隻的照護。

政府部門執勤犬包含檢疫犬、緝毒犬、警犬、搜救犬、國防軍犬及偵搜犬，在國家安全、社會治安、邊境檢疫、國防任務與災害搜救等任務中，默默守護社會，是政府最可靠的戰友。農業部今日為28隻退役犬舉辦「國家汪汪隊，幸福新啟程」退役犬表揚活動，農業部長陳駿季逐一頒發退役勳章，並送上「退役犬大禮包」，讓這些為國家奉獻的犬隻感受到滿滿的榮耀與關懷。

農業部也在今年6月推動在役執勤犬全面納保，而自今年9月2日起，現役政府部門執勤犬264隻已全面完成保險納保作業，確保犬隻在服勤期間獲得健康與醫療保障。農業部指出，這項政策不僅是亞洲首創，更象徵政府在動物福祉上的重大進展。在花蓮馬太鞍溪堰塞湖救搜救工作，犬隻完成任務後的必要性檢查或醫療，也都納入這些的保險範圍，以保障犬隻健康。

陳駿季強調，農業部將持續規劃執勤犬儲糧計畫，透過公私協力的方式，由政府作媒合，透過ESG的概念廣邀企業來參與，大家一起合作，展現社會責任與支持動物福利之具體作為，共同來提升執勤犬的退休生活品質。

(圖/農業部)

▲ (圖/農業部)

