28隻「國家汪汪隊」光榮退役！狗狗上台領獎「拉稀」 典禮現場一度混亂

記者柯美儀／台北報導

「退役犬畢業紀念冊」114年共有28隻退役犬。（圖／記者柯美儀攝影）

檢疫、緝毒、搜救等執勤犬，扮演維護公共安全角色，農業部今（12）日特別舉辦「國家汪汪隊」退役犬表揚活動，感謝114年28隻退役犬的辛勞奉獻。同時宣布完成值勤犬全面納保，確保犬隻在服勤期間獲得健康與醫療保障。

農業部長陳駿季致詞向執勤犬表達感謝。（圖／記者柯美儀攝影）

28隻退役犬畢業了！農業部今日舉辦畢業活動，頒發退役犬獎章，表揚辛勤服役多年的狗狗們，現場也展示「退役犬畢業紀念冊」，以犬隻照片與姓名留下溫馨紀念。農業部長陳駿季致詞向執勤犬表達感謝，「我們設計了『退役獎章』，未來所有退役犬都會收到一枚代表榮耀的獎章。」同時也感謝所有領養人，「因為有你們細心照顧，才能讓我們的執勤犬在退休生活中有新的開始」。

廣告 廣告

退役犬Vanya。（圖／記者柯美儀攝影）

陳駿季也提到，在工作日子裡，「國家汪汪隊」可能會遇到各式各樣的危險，因此農業部啟動了一項非常重要的醫療保險制度，讓目前大約264隻執勤犬都納入保障。行政院前天通過農民退休儲金制度，希望推動「執勤犬退休儲糧制度」，這個制度能發揮企業社會責任，「執勤犬在服役時給我們很多協助，退休後就由我們人類來照顧牠們。」

退役犬因緊張過度在台上拉稀。（圖／記者柯美儀攝影）

農業部長陳駿季等人協助清理狗狗留下的糞便。（圖／記者柯美儀攝影）

陳駿季替退役犬一一頒發獎章時，一隻退休犬因緊張過度在台上拉稀，讓現場一度混亂，也成了典禮上的意外花絮，逗笑不少與會者。

退役犬Jeff。（圖／記者柯美儀攝影）

農業部表示，自今年9月2日起，現役政府部門執勤犬264隻已全面完成保險納保作業，確保犬隻在服勤期間獲得健康與醫療保障。這項政策不僅是亞洲首創，更象徵政府在動物福祉上的重大進展。在花蓮馬太鞍溪堰塞湖救搜救工作，犬隻完成任務後的必要性檢查或醫療，也都納入這些的保險範圍，以保障犬隻健康。

此外，農業部將透過「農業 ESG STORE」推動「退役犬照護方案」，鼓勵企業與民間力量共同投入，提供資源支持，讓退役犬在結束辛勞的服勤後，能擁有更完善、安心的退休生活。

農業部今舉辦「國家汪汪隊」退役犬表揚活動。（圖／記者柯美儀攝影）

更多三立新聞網報導

太難賺！「它」不賣美國了 瞄準台灣市場給甜甜價

小心噴1.5萬！家貓「強制植入晶片」倒數1個月 飼主未辦恐挨罰

雙北139班停課！家長慎防「1病毒」 重症、死亡數創6年新高

英文師發問卷調查「性行為、內褲顏色」！銘傳大學說明處置

