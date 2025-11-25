28點和平方案變成19點 傳美陸軍部長阿布達比密會俄代表告知

美國陸軍部長德里斯科傳出和俄羅斯代表在阿布達比密會討論最新版俄烏和平方案。路透社



美國川普政府日前在沒有烏克蘭代表的參與下，和俄羅斯密商制定一份「28點和平方案」。消息傳出後震驚烏克蘭和歐洲盟友，並提出另一份反制方案，將28點縮減為19點，避免烏克蘭被施壓簽下「降書」。最新消息指出，美國陸軍部長德里斯科週一（11/24）在阿布達比和俄國代表密會，告知最新版的「19點和平方案」。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述美方不具名官員表示，美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）週一在阿布達比和俄羅斯代表會面。該名官員說：「他（德里斯科）會繼續在週二和他們會面，討論和平進程，推動和平協商加速進展。」

目前尚不清楚美方代表團是否還包括其他官員。

由美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）領軍的美方代表團週日（11/23）和烏克蘭及歐洲代表在瑞士日內瓦針對美方提出的「28點和平方案」進行協商。德里斯科、川普特使魏科夫（Steve Witkoff）和川普女婿庫許納（Jared Kushner）都是代表團成員。

美國媒體日前披露，「28點和平方案」乃美俄今年10月底密會協商，起草人甚至是以俄方代表為主，引發外界猛烈抨擊。

不過最新傳出的阿布達比密會顯然沒有重蹈覆轍。英國《金融時報》引述知情人士指出，德里斯科也會在阿布達比和烏克蘭軍方情報負責人見面。但目前並不清楚會面細節。

一名美國資深官員向網路媒體「Politico」表示，德里斯科會向俄羅斯代表傳遞有關週日的日內瓦會談內容。

報導說，原本美方提出的「28點和平方案」已精簡至19點，刪減的部分包括要求烏克蘭割讓頓巴斯地區給俄羅斯以及其他涉及烏克蘭領土的敏感議題。

另據路透社報導，在烏歐聯手修改的和平方案中，要求俄烏雙方先在現有戰線上停火，未來再討論領土問題。此外，和平方案還要求美國提供烏克蘭類似北約的集體防禦安全保障。

消息傳出後，莫斯科方面已表態反對歐洲提出的和平方案。

俄羅斯總統普丁的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）說：「光看第一眼，歐洲的方案…一點也沒有建設性，且對我們是行不通的。」

普丁上週五（11/21）表示，美方提出的28點和平方案可做為解決俄烏衝突的基礎。他還警告，如果烏克蘭政府拒絕這項方案，俄軍就會繼續攻城掠地。

