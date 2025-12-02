「28點和平方案」震撼歐洲! 前美軍司令警告：川普心中 歐洲只排「這順位」.....

前美國駐歐洲陸軍司令霍奇斯昨（1）日接受專訪時直言，歐洲如今逐漸意識到美國已不再是可靠、公平的戰略夥伴。 圖：翻攝自 @visionergeo X 帳號

[Newtalk新聞] 在美國總統川普重返白宮後，試圖在俄烏戰爭停火協議中擔任關鍵角色，據《觀察者網》報導指出，曾任美國駐歐洲陸軍司令的霍奇斯（Ben Hodges）昨（1）日接受《歐洲新聞網》專訪直言，歐洲如今正「緩慢醒悟」，逐漸意識到美國已不再是可靠、公平的戰略夥伴，「對美國而言，歐洲除了可能還有點生意價值，其實已顯得無關緊要。」

霍奇斯批評，川普政府處理俄烏戰爭的方式「從一開始就注定會失敗」，因為白宮把這場戰爭當成一筆「巨型房地產交易」在談判。他點名，美國真正關心的不是戰後安全秩序，而是「等一切結束後，能否與俄羅斯做生意」。

美國與烏克蘭代表團日前在佛州貝殼灣私人俱樂部（Shell Bay Club）舉行閉門會談，雙方就28點和平計畫展開深入協商。 圖：翻攝自 X @mhmck

據外媒 11 月 20 日披露，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）等人，曾在邁阿密與俄方代表祕密會談，並提出一套被稱為「28點和平計畫」的方案，內容包括要求烏克蘭放棄東部頓巴斯地區、限制烏軍規模至 60 萬人、在憲法中寫入「永不加入北約」，以及邀請俄羅斯重返 G8 等。

儘管這份「28 點方案」後來被美烏另行提出的「19 點計畫」取代，且美俄烏三方至今仍未達成共識。霍奇斯直言，這已充分暴露華府的核心盤算，是「優先與俄羅斯恢復商業往來」；他警告，若烏克蘭被迫接受一份「不公平協議」，不僅將重塑歐洲安全格局，還可能引發數百萬難民湧入歐洲。

美國國務卿盧比歐。 圖：翻攝自 X

與此同時，據《歐洲新聞網》與《路透社》報導指出，美國國務卿盧比歐將缺席本週在布魯塞爾舉行的北約外長會議，白宮並未說明原因。霍奇斯直言，這並非單一事件，而是長期結構性調整的一部分，現任美國政府的優先順序依序為「西半球」、「印太」、「中東」，而歐洲僅被排在第四位。

對於戰場情勢，霍奇斯則駁斥「烏克蘭正在輸掉戰爭」的說法，指出戰爭持續多年後，俄軍實際控制的烏克蘭領土僅約 2 成，且俄羅斯部分經濟部門已陷入困境。他強調，若將烏克蘭與歐洲整體工業實力、資本與人口相加，其實完全有能力遏制俄羅斯，缺少的只是「政治意志與自信」。

這樣的局勢，也引發歐洲內部對「對美戰略脫鉤」的公開討論。據《金融時報》11 月 30 日報導指出，專欄作家、經濟學者桑德布（Martin Sandbu）呼籲，歐盟必須盡快擬定「對美去風險計畫」，降低在不可避免的美國壓力下所承受的脆弱性。桑德布回顧，川普過去已三度試圖迫使烏克蘭接受對俄讓步，以換取一份「表面和平」，而歐洲每一次都倉促介入試圖扭轉局勢，但至今始終無法改變華府方向。他反問：「歐洲還需要多少次教訓，才會真正承認，跨大西洋關係已走到盡頭？」

