28點和平計畫如何形成 美俄邁阿密密會引發關注
路透社今天(22日)引述多名知情人士報導，美方代表上個月在邁阿密與受到美國制裁的俄羅斯特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)秘密會面，商討終結俄烏戰爭的和平方案。隨著美國政府公布這份被視為偏向俄羅斯利益的計畫，此次密會也日益引發美國官員與國會議員的關注。
這場會晤於10月底在邁阿密舉行，出席者包括美國特使魏科夫(Steve Witkoff)、川普的女婿庫許納(Jared Kushner)以及德米崔耶夫。
德米崔耶夫是俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的親密盟友，他在與美國就烏克蘭戰爭進行的談判中扮演主導角色，並曾在今年多次與魏科夫會面。德米崔耶夫同時也是俄羅斯最大的主權財富基金之一「俄羅斯直接投資基金」(RDIF)的負責人。在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，德米崔耶夫及「俄羅斯直接投資基金」被美國政府列入制裁名單。一位美國高級官員告訴路透社，川普政府簽發特別豁免令，允許德米崔耶夫入境。
2名知情人士透露，這次會晤最終達成了結束俄烏戰爭的28點和平方案。這項美國斡旋的和平計劃本週稍早由美國新聞媒體Axios率先報導，令美國政府各部門的許多官員措手不及，並在華府和歐洲各國大使館引發混亂。
該計劃也招致烏克蘭及其盟友的批評，認為這項方案明顯偏袒俄羅斯利益。烏克蘭總統澤倫斯基21日矢言，他不會背叛烏克蘭的利益。這份28點和平計畫要求烏克蘭做出重大讓步，與川普政府近期對莫斯科採取的強硬立場背道而馳，美國最近才對俄羅斯能源部門實施制裁。
美俄代表邁阿密秘密會談 引發美國會議員關注
目前尚不清楚，德米崔耶夫是否帶著莫斯科的要求出席在邁阿密的會議，以及這些要求是否被納入了和平計畫。
2位知情人士透露，美國國務院和國家安全委員會的許多高級官員並未事先了解該計畫。他們還表示，川普的烏克蘭特使凱洛格(Keith Kellogg)也被排除在由魏科夫和德米崔耶夫主持的會談之外。凱洛格先前一直與烏克蘭方面合作，致力於結束戰爭，並計劃於明年1月卸任。
一位美國高級官員表示，國務卿盧比歐(Marco Rubio)有被告知這項和平計畫，但沒有說明他何時聽取了簡報。
美國國務院副發言人皮戈特(Tommy Pigott)在一份聲明中表示：「國務卿盧比歐全程深入參與結束烏克蘭戰爭計畫的制定。任何與此不符的說法，完全毫無根據。」
路透社採訪的美國官員和其他人士對這項說法提出異議。
另一位匿名的美國官員表示：「根本沒有協調，國務院沒有人看過這份計劃，盧比歐也沒有」。這位官員補充說，該計劃包含盧比歐先前否決的內容。
這種情況引發了美國政府內部和國會的擔憂，他們認為魏科夫和庫許納繞過了跨部門協調程序，與德米崔耶夫的密會最終形成了一份有利於俄羅斯利益的計劃。
2名知情人士並透露，烏克蘭國家安全與國防事務委員會主席兼談判代表烏梅洛夫(Rustem Umerov)本週稍早也曾造訪邁阿密，與維特科夫討論該計畫。
1位知情人士表示，維特科夫在烏梅羅夫訪問邁阿密期間向他介紹該計劃；美國19日先是通過土耳其政府將這項計劃轉交給烏克蘭，隨後於20日在基輔直接向烏克蘭提出該計畫。烏梅羅夫稱其角色為「技術性」的，並否認曾與美國官員針對該計劃進行過詳細討論。
白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)在一份聲明中表示，任何和平計劃「都必須為烏克蘭、歐洲和俄羅斯提供安全保障和威懾」，以及向烏克蘭和俄羅斯提供經濟誘因。她並補充說：「這項計劃旨在反映現實情況，並找到最佳的雙贏方案，使雙方獲得的利益比付出的更多。」
川普21日表示，他預計澤倫斯基將在下周的感恩節假期前簽署該計畫。路透社稍早報導，美國已警告基輔，如果不同意該計劃，美國可能會削減軍事援助和情報分享。
其他人也在看
川普施壓限烏克蘭感恩節前接受停戰計畫 暗示沒有談判空間
俄烏戰爭打了三年多，被烏克蘭視為盟友的美國耐心好像也用完了，川普總統最近強力推動，他針對俄烏戰爭提出的28點和平方案，並且設下期限公開要求烏克蘭總統澤倫斯基，在下週四（27日）也就是感恩節前，必須點頭中廣新聞網 ・ 1 天前
新北、臺東防宣志工交流觀摩 攜手提升全民防災意識
新北市政府消防局二十二日表示，為強化跨縣市防災工作交流，於二十一日由臺東縣消防局管建興局長、臺東縣義勇消防總隊防災宣導大隊江容娥及所屬防宣分隊幹部蒞臨新北市政府消防局進行觀摩參訪，期分享彼此防災宣導之實務經驗，共同提升全民防災意識。此次交流活動，除了參觀新北市一一九救災救護指揮中心，了解新北一一九的受理派遣機制及一一九魔幻隧道外，並介紹新北防宣的組織沿革與活動成果心得，同時也展示各式防災宣導教具，包含「防災偵探手電筒」「火場求生大挑戰」等，分享如何以創新、活潑的方式傳遞防災知識，最後在座談中，雙方志工針對第一線推動防災工作的心得與挑戰踴躍回饋，現場氣氛熱烈。為紀念此次交流，新北市政府消防局長陳崇岳特別致贈「熊平安」公仔，象徵雙方共同守護民眾安全的決心；新北市義消防宣大隊何 ...台灣新生報 ・ 22 小時前
G20將討論俄烏和平 烏克蘭盟友盼強化美國所提計畫
（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，烏克蘭的盟友將在南非舉行的20國集團（G20）峰會上，尋求「強化」美國提出的結束烏俄戰爭計畫。中央社 ・ 21 小時前
大陸民船「遠程拉練」 張競：慎思「影子海軍」背後玄機
11月20日路透社（Reuters）以”VISUAL INVESTIGATION—China’s shadow navy trains to take Taiwan“為題，報導今年7月與8月中下旬，大陸徵用民船「遠程拉練」並實施兩棲行政下卸之分析評論。對此，中華戰略學會資深研究員張競提出分析看法。中天新聞網 ・ 22 小時前
游盈隆點名蔡英文選台北市長！ 吳思瑤驚嘆：亂點選舉譜
民進黨2026年台北市長選將未出爐，目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農表達意願，台灣民意基金會董事長游盈隆日前則提及，民進黨如果真的想贏，提名前總統蔡英文可能有點希望。對此，民進黨立委吳思瑤昨（21日）被問及此事時，驚訝地笑回「我想游盈隆應該不是認真的啦」。中時新聞網 ・ 22 小時前
台東縣政府百萬元培訓熱氣球飛行員 僅2名額
（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東縣政府明年預計投入逾百萬元經費，培訓2名熱氣球飛行員，大學畢業具有良好英語能力即可報名，即日起開始報名，預計12月初截止。中央社 ・ 22 小時前
法德英三國領袖：任何俄烏和平計畫須獲歐洲北約共識
（中央社巴黎21日綜合外電報導）法國總統府表示，法國、德國和英國三國領袖今天攜手呼籲，解決俄烏戰爭的辦法必須「完全」有烏克蘭參與，且任何決定都必須得到歐洲和北大西洋公約組織（NATO）的「共識」。中央社 ・ 1 天前
新北統籌分配稅款六都增加最多 卓榮泰籲立院重新審視
《財劃法》爭議持續延燒，21日立法院會三讀通過國民黨提出《財劃法》第16之1條修正案。行政院長卓榮泰22日出席「台61線西濱快速公路平交路口改善計畫新北段」動土典禮時受訪指出，行政院版《財劃法》就是希望中央能協助各縣市均衡發展，新北市統籌分配稅款與一般性補助是六都中增加最多，希望立法院能重新審慎看待院版。中時新聞網 ・ 22 小時前
教育部修法處理校事會議 民團仍有疑慮
[NOWnews今日新聞]教育部昨（21）預告修法處理校事會議爭議，包含有過濾機制、取消匿名檢舉等。然而，家長團體跟教師團體看法不同調，雖然都認同現在「小案大辦」的問題，但全教總批評是「毀師滅校」草案...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
高雄月世界變垃圾山！羅智強：李有財背後有多大靠山？
高雄燕巢、田寮月世界一帶出現垃圾山，幕後主使、民進黨籍里長李有財父子遭羈押禁見。國民黨立委羅智強今天（22日）質疑，李有財等人背後是有多大的靠山，才敢如此膽大妄為、無法無天？無論怎麼破壞環境，只要與民進黨有好關係就沒關係。中天新聞網 ・ 22 小時前
烏克蘭艱難抉擇！川普促感恩節前達和平方案
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）持續斡旋調停俄烏戰火，表態希望在下週四感恩節之前，俄烏能達成和平協議，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelensky）21日警告...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
臺南幼兒運動會熱鬧登場 逾2千名親子齊聚同樂
臺南市體育局舉辦的「臺南幼兒運動會」11月22日於永華市政中心西側廣場熱鬧登場，本場次共有67隊、955位小朋友與家長們共同參與，現場湧入超過2,200人同樂。市長黃偉哲親自到場，與大小朋友一同透過「大球傳遞」揭開運動會序幕，現場氣氛溫馨又熱烈。黃偉哲市長表示，運動會不僅是比賽，更是親子共享快樂時光的重要平台，本次活動設計四大趣味體能關卡，包含「推大球」、「呼拉圈賽車」、「滑溜布爬行」及「運球挑戰」，讓家長和孩子攜手完成挑戰，不僅能促進親子關係，還能讓幼兒訓練大小肌肉、享受運動樂趣，完成挑戰的每位小朋友，都能獲得專屬完賽獎牌與小禮物，成為最珍貴的成長紀念。體育局陳良乾局長表示，除了主要的趣味關卡，現場還安排五大闖關體驗，包含「棒球九宮格」、「套套呼拉圈」、「足球彈珠台」、「彈彈桌球手」及「跳跳乒乓球」，集滿通關章的小朋友還能兌換限量小禮物，遊戲中使用的「滑溜布」也會讓各園帶回，能延續成為課程教材，讓孩子在日常學習中繼續享受運動樂趣。壓軸的「夢幻泡泡秀」更是小朋友的最愛，繽紛泡泡在空中飛舞，搭配大小朋友的歡笑聲，將現場氣氛推向最高潮！臺南市政府體育局表示，接下來11月29日還有「新營場」台灣好新聞 ・ 22 小時前
川普逼烏克蘭簽「28點和平計畫」可行嗎？爭議與分析一次看
美國總統川普特使威科夫與俄羅斯總統特使德米崔耶夫共同起草「28點和平計畫」，由美國陸軍部長德里斯科（Daniel Dri...聯合新聞網 ・ 1 天前
刑事局首創新作法 在臺北大巨蛋舉行之 民歌大團圓 演唱會 巨幅銀幕及143面電視牆同步向銀髮族強力放送反詐騙宣導
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】刑事局反詐宣導首度進軍臺北大巨蛋演唱會場，針對銀髮族高發之詐騙手法宣導影片，在銀髮 […]民眾日報 ・ 22 小時前
「李四川條款」通過選新北市長？黃國昌：川伯副手經驗相當豐富
[Newtalk新聞] 立法院昨通過《地方制度法》修法，刪除直轄市得設第3名副市長的250萬人口門檻，明定直轄縣市首長皆設3位副市長，被稱為「李四川條款」。對此，民眾黨立委黃國昌今（22）日表示，用「李四川條款」來形容有點太沉重也不盡公平。他說，台北市副市長李四川是否參選新北市長，他抱持開放心胸，並希望能向對方請益，畢竟其擔任副手的經驗也相當豐富。 黃國昌今出席活動並受訪表示，《地方制度法》修正是為了讓地方制度可長可久，針對六都副首長員額增加，主要是讓各縣市在地方治理上面的推展能夠更順暢。他說，用「李四川條款」來形容有點太沉重，對川伯其實也不盡公平。 黃國昌指出，李四川現在擔任台北市副市長，輔助台北市長蔣萬安的表現大家有目共睹，民主政治本來就是選賢與能，川伯未來是否有意參選新北市長，他都是以非常開放的心胸，也希望有機會可以跟川伯請益，畢竟其擔任副手的經驗也相當豐富。他認為，選舉是良性競爭，不用看成是你死我活，對於現在台灣已經被民進黨搞得很肅殺的氣氛應該會有所幫助。 談及自己民調落後給李四川以及民進黨立委蘇巧慧，黃國昌則說，各種民調都會虛心接受作為參考，最重要的事情是自己繼續好好努力，爭新頭殼 ・ 22 小時前
雲林每4通119有1通無效！七成無效電話惡意騷擾 失眠男深夜也打
雲林縣消防局統計，今年前10個月，119勤務中心每4通報案就有1通是無效電話，其中超過七成為惡意騷擾或無故撥打，嚴重浪費寶貴的救災救護資源！根據《消防法》規定，無故撥打報案專線或謊報災情，最高可處新台幣5萬元罰鍰。台中市和彰化縣的情況更為嚴重，無效電話比例高達50%和35%，已有多起民眾因惡意騷擾119而被開罰的案例。消防局呼籲民眾珍惜緊急救援資源，切勿延誤真正需要幫助的人！TVBS新聞網 ・ 22 小時前
非洲豬瘟案場已無病毒 陳駿季：明確廚餘養豬政策下周宣布
台中梧棲一處廚餘養豬場上月爆發非洲豬瘟，農業部長陳駿季今天（11/22）表示，該場已經測不到病毒，目前全國疫情狀態都蠻乾淨；另外農業部過往是原則上禁止廚餘養豬，這次聽到很多業者聲音，下周會宣布更明確的廚餘養豬政策。太報 ・ 22 小時前
取締毒駕修法正式上路 彰警執法教育訓練全力打擊毒駕
近來國內發生多起因毒駕造成傷亡的重大交通事故，政府展現「毒駕零容忍」的決心，本月十八日彰化員林又發生毒駕撞死人，警政署通令全國警察機關即日起展開「毒品唾液快篩試劑檢測」執法，彰化縣警察局今（二十二）日表示，為達到酒測+毒測執法零誤差，邀集刑事及交通幹部及承辦人員訓練，以實作情境演練及快篩試劑操作方式培訓種子教官，並全面推廣到第一線員警，確保執法正確與合法，即日起全面取締毒駕。今年四月新北康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台，卻在行經彰化埤頭鄉時遭男子毒駕逆向衝撞，造成七名學生輕重傷；本月十八日員林一名婦人騎機車停等紅燈時，遭一名男子毒駕輾斃。行政院於今年八月召開道路交通安全會報時，指示相關部會增修唾液毒品快篩檢測法規，交通部會銜內政部業於十一月十九日發布「違反道路交通管理事 ...台灣新生報 ・ 22 小時前
大峽谷、垃圾山連環爆！他批陳其邁包庇
[NOWnews今日新聞]高雄月世界景點附近山谷日前被發現遭棄置數百噸垃圾，變成大型垃圾山、惡臭四散，引發社會譁然。檢調追查後，指向民進黨籍碧紅里長李有財及其兒子涉案。國民黨立委羅智強批評，李有財曾與...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 18 小時前