28點和平計畫如何形成 美俄邁阿密密會引發關注

路透社今天(22日)引述多名知情人士報導，美方代表上個月在邁阿密與受到美國制裁的俄羅斯特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)秘密會面，商討終結俄烏戰爭的和平方案。隨著美國政府公布這份被視為偏向俄羅斯利益的計畫，此次密會也日益引發美國官員與國會議員的關注。

這場會晤於10月底在邁阿密舉行，出席者包括美國特使魏科夫(Steve Witkoff)、川普的女婿庫許納(Jared Kushner)以及德米崔耶夫。

德米崔耶夫是俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的親密盟友，他在與美國就烏克蘭戰爭進行的談判中扮演主導角色，並曾在今年多次與魏科夫會面。德米崔耶夫同時也是俄羅斯最大的主權財富基金之一「俄羅斯直接投資基金」(RDIF)的負責人。在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，德米崔耶夫及「俄羅斯直接投資基金」被美國政府列入制裁名單。一位美國高級官員告訴路透社，川普政府簽發特別豁免令，允許德米崔耶夫入境。

2名知情人士透露，這次會晤最終達成了結束俄烏戰爭的28點和平方案。這項美國斡旋的和平計劃本週稍早由美國新聞媒體Axios率先報導，令美國政府各部門的許多官員措手不及，並在華府和歐洲各國大使館引發混亂。

該計劃也招致烏克蘭及其盟友的批評，認為這項方案明顯偏袒俄羅斯利益。烏克蘭總統澤倫斯基21日矢言，他不會背叛烏克蘭的利益。這份28點和平計畫要求烏克蘭做出重大讓步，與川普政府近期對莫斯科採取的強硬立場背道而馳，美國最近才對俄羅斯能源部門實施制裁。

美俄代表邁阿密秘密會談 引發美國會議員關注

目前尚不清楚，德米崔耶夫是否帶著莫斯科的要求出席在邁阿密的會議，以及這些要求是否被納入了和平計畫。

2位知情人士透露，美國國務院和國家安全委員會的許多高級官員並未事先了解該計畫。他們還表示，川普的烏克蘭特使凱洛格(Keith Kellogg)也被排除在由魏科夫和德米崔耶夫主持的會談之外。凱洛格先前一直與烏克蘭方面合作，致力於結束戰爭，並計劃於明年1月卸任。

一位美國高級官員表示，國務卿盧比歐(Marco Rubio)有被告知這項和平計畫，但沒有說明他何時聽取了簡報。

美國國務院副發言人皮戈特(Tommy Pigott)在一份聲明中表示：「國務卿盧比歐全程深入參與結束烏克蘭戰爭計畫的制定。任何與此不符的說法，完全毫無根據。」

路透社採訪的美國官員和其他人士對這項說法提出異議。

另一位匿名的美國官員表示：「根本沒有協調，國務院沒有人看過這份計劃，盧比歐也沒有」。這位官員補充說，該計劃包含盧比歐先前否決的內容。

這種情況引發了美國政府內部和國會的擔憂，他們認為魏科夫和庫許納繞過了跨部門協調程序，與德米崔耶夫的密會最終形成了一份有利於俄羅斯利益的計劃。

2名知情人士並透露，烏克蘭國家安全與國防事務委員會主席兼談判代表烏梅洛夫(Rustem Umerov)本週稍早也曾造訪邁阿密，與維特科夫討論該計畫。

1位知情人士表示，維特科夫在烏梅羅夫訪問邁阿密期間向他介紹該計劃；美國19日先是通過土耳其政府將這項計劃轉交給烏克蘭，隨後於20日在基輔直接向烏克蘭提出該計畫。烏梅羅夫稱其角色為「技術性」的，並否認曾與美國官員針對該計劃進行過詳細討論。

白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)在一份聲明中表示，任何和平計劃「都必須為烏克蘭、歐洲和俄羅斯提供安全保障和威懾」，以及向烏克蘭和俄羅斯提供經濟誘因。她並補充說：「這項計劃旨在反映現實情況，並找到最佳的雙贏方案，使雙方獲得的利益比付出的更多。」

川普21日表示，他預計澤倫斯基將在下周的感恩節假期前簽署該計畫。路透社稍早報導，美國已警告基輔，如果不同意該計劃，美國可能會削減軍事援助和情報分享。