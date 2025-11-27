28點和平計畫有下文嗎？俄國會簽嗎？美特使偏袒莫斯科嗎？普丁一次全說了

俄羅斯總統普丁11月27日於吉爾吉斯出席「集體安全公約組織」峰會，於場邊舉行記者會。路透社



美國提出的「28點俄烏和平計畫」曝光後備受抨擊，路透社26日報導，此方案基本上就是一份俄羅斯的非正式文件直接翻譯而成，全是俄國的止戰條件。對此俄羅斯總統普丁27日發表演說，強調和平計畫並非最終版本，仍需要一些討論，預定下週將和美國代表團會面。

路透社27日報導，普丁於吉爾吉斯出席「集體安全公約組織」峰會，於場邊舉行記者會，在演說中逐一反駁外界對和平方案「陰謀論」的各種批評。他表示，俄方感受到美國願意考慮莫斯科的立場，也同意美國總統川普倡議的這份和平計畫，可以作為未來協議的基礎。

普丁宣布，美國代表團下週將到訪，雙方將就和平計畫進行磋商，「（美國特使）魏科夫將來莫斯科會談」。

普丁還說，所謂「俄國計畫攻擊歐洲」的說法相當荒謬，不過俄國已準備好討論歐洲安全議題，也願與美國就戰略穩定問題展開討論，包括與核子試驗相關的問題。他補充，莫斯科會為相關議題的任何發展做好準備。

普丁也對「美國將邀請俄羅斯重返八大工業國（G8）」的說法嗤之以鼻，表示「我無法想像我們能和他們互動」。因俄國2014年併吞原屬烏克蘭的克里米亞半島及軍事干預烏東，遭凍結會籍。

談到俄烏戰爭的停戰條件，普丁說：「一旦烏克蘭軍隊離開關鍵地區，戰鬥就會停止；如果烏克蘭不撤軍，俄軍將以武力實現其目標。」他宣稱俄國部隊在戰場上的所有方向皆更快推進，「但敵軍（烏克蘭）並未補上兵力」。

彭博新聞披露，魏科夫和普丁親信、外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）通電話時，魏科夫明顯在對話中「指導」俄方如何取得川普的支持信賴，彭博並表示取得該通電話紀錄。對此普丁說，「通話紀錄應該是假的」。

普丁駁斥外界稱魏科夫偏袒俄國的說法是「無稽之談」，並稱魏科夫一位捍衛美國利益的美國公民。普丁說，如果魏科夫在對俄會談時出言不遜，那才令人驚訝。

普丁也對美國新一輪制裁俄國石油公司感到震驚，稱制裁將摧毀雙方關係。他也提到歐洲凍結俄國資產是「偷竊財產」，此舉將對全球金融體系產生負面影響，並稱莫斯科當局正研擬報復方案。

在這場演說中，普丁一口氣回答外界所有疑問，包括久未露面的俄羅斯外交部長拉夫羅夫據傳失勢，普丁否認此說。

關於結束俄烏戰爭所需的協議，普丁依舊堅持烏克蘭現任政府是非法（烏克蘭因戰爭宣布戒嚴，總統澤倫斯基任期延長），「跟烏克蘭領導人簽任何文件都沒用」。

普丁更宣誓俄國戰到底的意志，「有些人要求繼續戰鬥，直到最後一名烏克蘭人死掉，對此俄國已準備好」。

