28點和平計畫根本俄羅斯「願望清單」？華府堅稱美國起草

美國國會議員22日表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）說，日前外流的烏克蘭和平計畫並非川普政府的正式立場，而是一份「來自俄羅斯的提案」。但他強調，和平計畫仍為「美國主導」。

美國國務卿盧比歐。（圖／美聯社）

美媒《POLITICO》報導，多名議員指出，盧比歐是在前往日內瓦、準備與烏克蘭官員會談途中，主動致電參與加拿大哈利法克斯國際安全論壇的跨黨派代表團，試圖平息外界數日來的疑惑。

其中南達科他州共和黨籍參議員朗茲（Mike Rounds）說，盧比歐在電話中強調，「我們只是收到一份交給美方代表的提案。這不是我們的建議，也不是我們的和平計畫。我們只是作為中間方轉交，而不是我們主動公布。那是外洩的。」

報導表示，這番說法與外界先前質疑美方是否正推動一份「偏向俄羅斯」的議和框架大相逕庭，也被視為華府在外交風波中一次重大轉向。另一名參議員金恩（Angus King）也說，根據盧比歐的說法，這份文件「看起來就是俄羅斯的願望清單」，因此引發歐洲盟友與基輔的高度不安。

外流文件內容顯示，該計畫要求烏克蘭放棄整個頓巴斯地區、軍力削減1/3，並承諾永不加入北約，幾乎全盤接受莫斯科的核心訴求。然而，盧比歐22日晚間在X發文再進一步說明，稱美方確實參與撰寫，「這份和平提案是由美國起草，提供作為持續談判的強力框架。其內容包含俄羅斯方面的意見，也納入烏克蘭先前與近期的回饋。」

