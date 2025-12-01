28點和平計畫進入關鍵進展！ CNN：美外交面臨克里姆林宮大考驗
[Newtalk新聞] 據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，美國近期在推動俄烏戰爭和平進程上出現關鍵進展。美國與烏克蘭代表團日前在佛羅里達州南部、由威特科夫地產集團經營的貝殼灣高級私人俱樂部（Shell Bay Club）進行一場被形容為「艱難但非常具建設性」的閉門協商。會場除了特別準備烏克蘭傳統料理（Borsch）與高麗菜卷（Holubtsi），展現美方向烏克蘭文化致意的外交手勢，也被視為在敏感談判中營造柔性氛圍的安排。
根據知情人士透露，本輪會談由美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、美國特使史蒂夫．威特科夫（Steve Witkoff），以及總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）領銜，內容延續上週在日內瓦首次協商所奠定的基礎。消息人士形容此次協商是「實質性的前進一步」，雖然談判距離最終定案仍有一段路要走，但已在一些困難領域上浮現初步突破的可能。
其中最受關注的議題，是俄羅斯堅持要求烏克蘭放棄其寫入憲法的北約加入目標。烏克蘭方面持續拒絕讓步，視其為核心國安利益，但美烏談判現正研議一項折衷方案：烏克蘭未必必須「在法律上」正式放棄加入北約的意願，但可能透過美俄之間的雙邊安排，或俄羅斯與北約之間的多邊協議，使烏克蘭「實質上」難以加入北約。
據《CNN》指出，知情人士強調，這類安排不會要求烏克蘭直接參與決策，且是否接受最終仍須由烏克蘭總統決定。由於相關內容敏感，消息人士指出，多數細節現階段不宜公開，以免破壞協商氛圍。
另一個高度爭議的項目涉及烏克蘭東部的頓巴斯地區。俄羅斯已宣稱併吞該區部分領土，但實際控制並未達成，美方在原始的「28 點和平計畫」中建議，讓當地成為由俄羅斯行政管理、但不得駐軍的「非軍事區」。然而烏方擔憂此安排將削弱其防衛能力，尤其該地區包含多座被形容為「堡壘防線」的重要城鎮，是烏克蘭安全的核心屏障。
知情人士向《CNN》透露，雙方已在此議題上展開更深入的替代方案討論，並一致認為不能讓烏克蘭喪失至關重要的防禦能力，但具體選項仍屬「極度敏感」，公開後恐使協商脫軌。
隨著美烏談判逐步前進，威特科夫預計將前往莫斯科，與克里姆林宮官員進行後續協商。外界普遍認為，此行將成為檢視美國外交是否能在俄烏戰爭的關鍵節點上取得突破的重要測試。國際社會也將密切關注，這項由美國牽線、目前仍在高度保密狀態下進行的和平進程，是否有機會為戰事帶來新的轉折。
