28點和平計畫震驚烏克蘭！澤倫斯基內憂外患

▲有外媒分析稱，川普的「鐘擺策略」加上澤倫斯基（圖）在國內外正面臨三重威脅，面對美俄提出的「28點和平計畫」，即便批評是讓烏克蘭喪權辱國，要抵抗也非易事。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國與俄羅斯針對結束俄烏戰爭，草擬了一份「28點計畫」，內容明確提到烏克蘭不可加入北約（NATO）；須承認克里米亞、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）為俄國事實領土，形同讓俄羅斯實質完全控制頓巴斯地區；還有烏克蘭的武裝部隊規模限制在60萬人以內等等，讓基輔感到相當震驚，川普（Donald Trump）還放話要在感恩節前達成協議，否則華府不排除將停止提供基輔武器和分享情報。有外媒分析稱，川普的「鐘擺策略」加上澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在國內外面臨三重威脅，恐怕很難苦撐。

智庫「國際防務與安全研究中心」（International Centre for Defense and Security Research）的俄國政治專家格雷茨基（Igor Gretskiy）認為，這份外流的美俄28點和平計畫，旨在脅迫烏克蘭投降，自從重返白宮以來，川普便希望迅速結束俄烏戰爭，對他而言，最快的辦法似乎是向他看來較弱的一方（就是烏克蘭）施壓。雖然烏克蘭一直頑強抵抗俄國侵略，但川普假定烏克蘭的自衛能力會比俄羅斯的進攻資源更快耗盡，也不願捲入與莫斯科的長期對抗，或是延長烏克蘭自我防衛的努力。

川普的「鐘擺策略」

格雷茨基指出，川普對俄烏立場的反覆，今年以來已經上演好幾遍，在川普和澤倫斯基2月於白宮，當著全球的面大吵後，美俄便於4月提出一版「和平計畫」，變相建議烏克蘭投降。該計劃在歐洲未獲任何支持，澤倫斯基也斷然拒絕，在意識到瓦解基輔的嘗試失敗後，川普暫時縮手，說出「有時候應該讓雙方多打一會再勸架」的話。

7月，俄羅斯大幅加強了對烏克蘭城市的空襲，聯合國報告稱平民傷亡人數創歷史新高。此後，美俄元首峰會在阿拉斯加舉行，川普與蒲亭的會談並不算順利，之後在多位歐洲領導人的陪同之下，川普又與澤倫斯基會了面，這次歐洲一樣明確表示，對基輔施壓是不可接受的，於是川普再次擱置了這個問題，聲稱俄烏需要更多時間來改變各自看法。

到了10月中旬，川普再次試圖讓基輔投降，否則烏克蘭將面臨被摧毀的風險，但再次遭到堅決抵制。川普就像鐘擺一樣晃來晃去，不時輪流給雙方施壓，直到本週「28點計畫」再次浮出水面，這份計畫僅經過華府和莫斯科內部討論，烏克蘭、歐洲乃至許多美國政界人士都是「事後才得知」，內容也比4月的版本更加激進，幾乎完全建立在俄羅斯的最後通牒之上，並包含對烏克蘭更加羞辱性的條款。

澤倫斯基的三重壓力

英國《電訊報》直言，澤倫斯基的處境越來越艱難，烏克蘭政府正面臨三重威脅：戰爭傷亡人數不斷攀升、政府能源部門爆出重大貪腐醜聞，以及一份形同投降的和平計畫被端上桌。

烏克蘭著名法學家德魯岑科（Gennady Druzhenko）表示，烏克蘭前線缺口日益擴大，許多人都不是自願入伍，有些甚至都快60歲了，士氣原本已經不高，但近期隨著與澤倫斯基關係密切的多位高官，都紛紛捲入貪腐醜聞，如今更是跌至谷底。

德魯岑科直言，烏克蘭面臨一場巨大的腐敗醜聞，有政府官員竊取了數億美元，與此同時，烏克蘭民眾的生活卻異常艱難：「你認為這會促使他們去維護一個與蒲亭的『竊盜統治』（政治學術語，指在某個政府中，部分統治者或統治階級，利用擴張政治權力，侵占全體人民的財產與權益來圖利自身）非常相似的政權嗎？」

