「28點和平計畫」會修改？白宮聲明：「充分維護」烏主權
[Newtalk新聞] 美國主導的俄烏「28點和平計畫」在日內瓦重啟協商，原本川普強勢要求烏克蘭在感恩節（11 月 27 日）前回覆的期限如今明顯出現鬆動。美國國務卿盧比歐在會後不僅首度鬆口期限「可以修改」，還將和平計畫形容為「會呼吸的文件」，白宮聲明也強調，後續協議都將「充分維護」烏克蘭主權。
據《路透社》報導，烏克蘭總統澤連斯基在例行談話中，罕見釋出正面訊號。他表示，與美國代表團首輪會談後，「有訊號顯示川普總統正在聽取我們的立場」，並強調細節正持續更新，外交進程也正在「朝正向發展」。澤連斯基重申，烏克蘭所追求的和平方案必須「可行、具保障且尊重國民」，任何版本都不能犧牲國家主權。
《美聯社》報導中提到，美烏雙方於日內瓦會後發布聯合聲明，正式撇開原始美國版本的強硬內容，強調這次會談「具有建設性、有方向性且互重」，聲明也指出，討論中在協調立場與明確後續步驟方面「取得實質進展」，尤其強調任何協議「都必須充分維護烏克蘭主權，以帶來可持續且公正的和平」。聲明最後寫道，雙方將在接下來幾天繼續磋商共同提案。
《路透社》昨（23）日也同時披露，英國、法國與德國在會前已共同提出自己的修正版，反對美國版要求烏克蘭割讓領土，以及將烏軍規模上限壓到 60 萬人的設計。該修正版的版本主張，烏軍應可維持 80 萬人規模；領土談判必須從「當前接觸線」開始，而非預設某些仍有烏軍駐守的地區「應被視為俄羅斯」。這份文件也主張，烏克蘭應獲得美國提供類似北約第五條的集體安防禦承諾，並刪除「北約不再擴張」等原先被視為迎合俄方的條文。
而據《中央社》引述《路透社》報導，義大利總理梅洛尼同日在G20 峰會記者會上接受採訪時也表示，無需完全推翻美國方案，並認為「更合理的做法是在現行方案上進行調整」。
據《中央社》引述《路透社》報導，此次日內瓦談判由烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克帶隊，美方代表則包括盧比歐、川普特使威特科夫以及美國陸軍部長德里斯科等人。由於原始方案引發國際多國的劇烈反彈，談判也尚處於敏感時期，盧比歐僅以「有重大進展」形容當天成果，拒絕透露具體細節，但據《ABC News》報導，他強調，美方立場已更加靈活，部分條文「正在縮小分歧」。《Sky news》報導中，盧比歐對於媒體所說的英法德共同提出的修改文件，他表示尚未收到相關資訊。
