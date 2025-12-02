28點和平談判觸礁! 烏不割讓領土、俄不停火 白宮想出「繞過烏克蘭」毒計.....

美國與烏克蘭近日在美國佛羅里達州的多輪閉門談判陷入僵局。圖左中為美國國務卿盧比歐。 圖：翻攝自 X@NiKiTa

[Newtalk新聞] 美國與烏克蘭近日在美國佛羅里達州的多輪閉門談判陷入僵局，雙方在最核心的「領土讓步」與「北約路線」議題上毫無共識。據多個 X 帳號與外媒報導指出，美方堅持要求烏軍自頓巴斯地區全面撤出，卻遭烏克蘭以「違憲、違背民意、也不符戰場現實」為由斷然拒絕，導致談判氣氛一度緊繃。

根據《美國廣播公司》( ABC News ) 引述知情人士說法，雙方同時也就凍結俄羅斯資產、對烏克蘭提供安全保障以及戰時選舉安排等議題進行討論，但在最棘手的領土問題上「沒有任何突破」。X 帳號「NiKITa」直指，美烏在領土讓步問題上「完全沒有進展」，俄羅斯拒談停火，烏克蘭也不願讓步。

廣告 廣告

烏方則明確表態，拒絕為了政治交易修改憲法，並要求必須由川普與澤連斯基親自會談。圖為烏克蘭總統澤連斯基（左）和美國總統川普（右）。（資料照） 圖：翻攝白宮臉書

美國《有線電視新聞網》( CNN ) 則進一步披露，白宮內部正評估一套「繞過烏克蘭」的替代方案，也就是由北約與俄羅斯簽署單獨協議。在此構想中，烏克蘭憲法仍可保留「加入北約」的政治目標，但實際入約路徑將被封鎖，而相關安全協議可能不讓烏克蘭參與簽署。烏方則明確表態，拒絕為了政治交易修改憲法，並要求必須由川普與澤連斯基親自會談，否則難有實質和平協議。

儘管美烏談判卡死，據《華盛頓郵報》與《AFP》報導指出，美國特別代表威特科夫（Steve Witkoff）預計明（2）日與俄羅斯總統普丁會面。川普本人也證實正為該場會面進行準備，並聲稱「仍有達成協議的機會」，不過他同時點名，烏克蘭內部問題正成為談判的重大阻礙。

美國特使威特科夫。 圖 : 翻攝自IC Photo

另據 X 帳號「MilitaryNewsUA」指出，威特科夫與烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）近日已在佛州再次會晤，但仍有多項關鍵問題未解決。X 帳號「Maks 25」轉引《RBC-Ukraine》則揭露，美方對頓巴斯撤軍的要求，是目前談判最難跨越的地雷區。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

慘遭烏軍「一發入魂」! 俄A-60「空中鐳射砲」與A-100LL預警機被「雙殺」

切割海格塞斯? 推給上將? 下令美軍「二次打擊」 殺人涉犯戰爭罪 川普這樣回.....