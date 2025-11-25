28點烏俄和平協議經美烏談判「剩19點」...領土問題、能否入歐盟北約待川普與澤倫斯基討論

烏俄和平協議從美俄版本的28點，在美方與烏克蘭23日的談判下，大幅改動刪減至19點，不過其中針對領土問題、俄羅斯要求烏克蘭不得加入北約組織（NATO）等條件還須待美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基進一步討論。烏方與歐洲夥伴也強調，領土討論須以現行前線基礎前提，且不能承認被俄軍以武力占領的土地為其所有。

據報導，原先美俄版本的28點烏俄和平協議，是由俄國特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）與白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）於上月擬定，當中要求烏克蘭從其控制的頓巴斯地區撤軍，並限制軍隊規模，且不得加入北約組織。

該協議內容引發國際譁然，不過23日由美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與澤倫斯基幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在瑞士舉行的談判已大幅修訂協議內容；當前的版本僅剩19點。



對此烏克蘭與歐洲夥伴都提出，領土討論必須以現行前線為基礎。他們表示，不能承認俄國以軍事手段控制的土地為其所有；至於烏克蘭是否加入歐盟與北約組織也應由基輔自行決定。烏克蘭第一副外長基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）說到，這些議題目前已被「擱置」，將交由川普與澤倫斯基決定。



然而澤倫斯基日前也表示，目前為止，在瑞士談完後，和平協議的項目已減少，不再是28點，且新增了許多正確的元素，至於其他敏感議題將會與川普進一步討論；然而普丁的首席外交政策顧問24日表示，莫斯科將尋求「重新調整」部分內容。

(圖片來源：盧比歐X)

