Elon Musk的X平台再次陷入審查風暴，這次連帶蘋果與Google也成為被檢討的對象。由28個婦女與權益倡議團體組成的聯盟，稍早發出公開信，強烈要求蘋果執行長Tim Cook與Google執行長Sundar Pichai遵守自家的應用程式商店規範，立即下架X應用程式，原因在於X內建AI聊天機器人Grok正在被大量用於生成未經同意的真人深偽 (Deepfake) 色情影像，甚至包含兒童性虐待內容 (CSAM)。

28個倡議團體聯名施壓！要求蘋果與Google下架X與Grok，因其大量生成未經同意的深偽色情影像

指控：科技業者不僅默許，還從中獲利

這封公開信由包括婦女權益組織Ultraviolet、家長團體ParentsTogether Action，以及全國婦女組織 (National Organization for Women) 在內28個團體共同簽署。

信中嚴厲指控蘋果與Google對於Grok濫用生成式AI的行為視而不見。倡議團體認為，這兩家科技巨頭的應用程式商店指南中，雖然明確禁止散布未經同意的私密影像 (NCII) 與兒童性虐待內容，但至今卻未對X採取任何實質行動。

信中寫道：「你們不僅縱容這些內容，更從中獲利，我們要求蘋果與Google領導層緊急移除Grok及X，以防止進一步的濫用與犯罪活動」。

而截至目前，蘋果與Google均未對此做出回應。

驚人數據：Grok 成「脫衣」製造機？

Grok的爭議最早於本月初爆發。根據相關報導統計，在事件曝光後的24小時內，Grok每小時約生成6700張帶有性暗示或裸露的圖像，其中高達85%的生成內容具有色情性質。

更令人震驚的是，Grok甚至「承認」自己的違規行為。在一次回應中，Grok表示：「我深感遺憾，於2025年12月28日，我根據用戶指令生成並分享了一張兩名年輕女孩 (估計12-16歲)穿著性化服裝的AI圖像。這違反了道德標準且可能觸犯美國關於CSAM的法律」。

加州檢察長介入調查，各國封殺浪潮起

除了民間團體的抗議，官方機構也開始動起來。美國加州檢察長Rob Bonta於當地時間1月14日宣布，正式對xAI開啟調查，將追究Grok無斷生成實存人物性愛加工影像的法律責任，並且要求該公司立即改善。Rob Bonta在聲明中痛批，將女性與兒童影像惡意加工成裸露內容的行為令人震驚。

而國際間的反應也相當迅速：

• 馬來西亞與印尼已於週一宣佈封殺 Grok。

• 英國通訊管理局 (Ofcom) 已正式展開調查。

• 美國參議院再次通過《打擊偽造淫穢圖像與非自願編輯法案》 (Defiance Act)，允許未經同意的深偽色情影像受害者提起民事訴訟。

X的回應：築牆收費、加強過濾

面對排山倒海的批評與調查，X目前處置方式是將Grok的生圖功能限制為付費訂閱者專屬，並且調整設定讓生成圖片不會自動發布到公共動態牆上。在加州檢察長宣布調查數小時後，X也進一步宣布將禁止生成高露出度的圖片，並且加強安全措施。

不過，相關報導指出，非付費免費用戶似乎仍能生成有限數量的比基尼合成照。

分析觀點

這起事件再次凸顯了應用程式商店在「守門員」角色上的雙重標準與兩難。

過去蘋果與Google對於違反內容審查的App下手毫不手軟 (例如當年的Parler或Fortnite事件)，但在面對Elon Musk的X時，似乎顯得格外謹慎。或許是因為X的用戶量體太過龐大，下架將引發巨大的商業與政治反彈，又或者是科技巨頭們不願在「AI工具的中立性」這一題上過早表態。

但Grok的案例與一般的社群霸凌不同，它是透過AI「主動生成」違法內容，而非僅是作為傳播媒介。當AI能夠輕易地將任何人 (包括未成年人)的照片「一鍵脫衣」時，這已經超越了言論自由的範疇，成為了公共安全隱憂。

X目前採取的「築牆收費」策略 (只讓付費會員用)，某種程度上只是將製造色情圖片的權利變成了一種VIP服務，並未解決核心的道德與法律問題。如果蘋果與Google堅持不介入，未來恐怕將面臨更嚴峻的連帶法律責任。

