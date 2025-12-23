280萬人賺到4500元！羅一鈞發「疫苗紅包」 三類人1/15起公費升級肺鏈疫苗 19

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

全台280萬人注意，明年打疫苗可省新台幣4500元！疾管署今（23）日宣布明年度有疫苗新政策，成人肺鏈疫苗升級接種作業將自明年1月15日開始上路，包括「65歲（含）以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象」等3類人，將分2階段公費開打。民眾可以省下自費接種一劑約4500元的花費。

疾管署署長羅一鈞表示，新型肺鏈疫苗，包括20價或21價兩種疫苗，已於英、美、加、澳等多國使用；依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種新疫苗效果相當，因此，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP今年3月及9月會議決議，同意轉換單劑新疫苗接種，取代原本要打2劑疫苗（13價及23價各1劑）的作法。

廣告 廣告

羅一鈞說，目前20價疫苗已取得國內藥品許可證，21價疫苗預計於明年4月取得國內藥證。因此，成人肺鏈疫苗升級接種作業規劃自明年1月15日開始實施，針對「65歲（含）以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象」等3類人，分2階段公費開打。

只要打一劑效果就很好！羅一鈞說，估計第一階段約有245萬人，第二階段約有34萬人符合資格，僅需一劑即可獲得完整保護，讓民眾接種更方便，有助提升接種完成率，降低感染肺炎鏈球菌及併發重症的發生。

疾管署規劃公費開打內容如下：

(一) 第一階段(115年1月15日起)：

從未接種過肺鏈疫苗，或僅接種過23價疫苗且已滿1年者；或IPD高風險對象，於65歲前已完整接種13或15價加23價疫苗者，可於滿65歲(含)且與前劑間隔滿(含)5年後接種。

(二) 第二階段(預估115年年中後)：

僅接種1劑13價或15價疫苗且已滿1年者。

疾管署提醒，如為高風險對象(脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者、65歲以上「機構住民」及「洗腎患者」)，可間隔至少8周接種。

280萬人賺到4500元！羅一鈞發「疫苗紅包」 三類人1/15起公費升級肺鏈疫苗 21

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

流感奪命！ 6旬婦發燒畏寒後「反覆心跳停止」搶救三周不治

流感罕見12月低點！羅一鈞曝「兩大因素」 農曆春節有望過好年

【文章轉載請註明出處】