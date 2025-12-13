2800元不給就滅門！中年男恐嚇親媽要車錢 法院判刑3個月

計程車錢引爆家庭恐嚇案，母親只給700元嚇到報警。（圖 ／翻攝畫面）

台中市近日發生一起令人錯愕又心寒的家庭糾紛案件，1名48歲的劉姓男子，因計程車車資問題，竟以極端言語恐嚇自己的母親，揚言若拿不到2800元，就要「殺光全家再輕生」，讓母親心生恐懼，最終選擇報警處理。法院審理後，認定其行為已構成恐嚇取財未遂，判處有期徒刑3個月，可易科罰金。

根據判決內容2月8日，劉男因隔天打算從彰化搭乘計程車返回台中北屯住處，事前以通訊軟體傳訊息給母親，要求準備2800元車資，並聲稱這是「計程車司機要求的精神賠償」。他還提出荒謬條件，表示若母親不給錢，就要「掃地1600小時」作為替代，甚至語氣急轉直下，直接威脅「不給我就殺了全家，然後輕生，你不信試試看」。

面對兒子激烈又偏執的言語，劉母雖然感到害怕，但仍依照平時相處慣例，只給了700元作為日常生活費。然而，她也擔心兒子情緒失控、真的做出傷害家人的行為，最終決定向警方報案，希望透過司法介入避免憾事發生。

庭審中，劉男辯稱自己當時因精神疾病發作，加上飲酒，導致思緒混亂，才會傳送出如此激烈的訊息。他也解釋，實際情況是計程車司機希望他先行支付車資，他才打算向母親借2800元周轉，並非真的想恐嚇母親，只是因母親未同意，措辭才會變得激進。

不過，法院並未採信其說法。法官認為，從訊息內容與行為判斷，劉男在傳送訊息時意識清楚、能清楚表達具體金額與威脅內容，難以認定其辨識或控制行為能力因疾病而顯著降低。再加上他身為成年人，卻以暴力威脅方式向母親索財，已對被害人造成實質心理恐懼，因此依法認定構成恐嚇取財未遂。

