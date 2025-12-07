28303 哈登總得分 NBA史上前10
本報綜合外電報導
NBA洛杉磯快艇哈登7日以單場34分躋進歷史總得分榜前10，不過他的貢獻不足以幫助掙扎中的快艇，灰狼最後仍以109比106取勝。另外，全隊滿是傷兵的金州勇士客場出擊，最後竟以99比94爆冷擊敗克里夫蘭騎士。
今年36歲的哈登上半場拿下19分後，第3節還剩4分鐘時，一舉超越安東尼的2萬8289分。此役砍出全場最高34分的哈登，賽後生涯總得分來到28303分，正式超越安東尼擠進史上前10，成為喬丹和布萊恩後第3位登上榜單的後衛。
哈登是NBA得分榜前10人中，現役的3名球員之一，另2人是排名第8的火箭名將杜蘭特，以及40歲的湖人詹姆斯。詹姆斯以4萬2268分高居榜首，他在2023年超越傳奇球星賈霸的3萬8387分。
哈登目前正處於他的第17個賽季，他曾在2017年至2020年，連續3個賽季榮膺NBA得分王。
但「大鬍子」哈登歷年征戰各隊，從未贏得NBA總冠軍，快艇開季至今的表現也十分糟糕，目前全隊戰績6勝18負，西區排名倒數第2。
7日比賽中，快艇一度領先18分，但最後還是不敵灰狼。灰狼的麥丹尼爾斯拿下27分，藍德爾也有24分進帳。
另一場比賽，勇士主力昨天幾乎全掛傷號，柯瑞、格林、霍福德、巴特勒均未上場，史班瑟在他的NBA首秀，以全隊最高的19分率領全軍破敵。
勇士在第2節狂飆33分，牢牢掌握比賽，對手當節只拿下18分，比賽還剩5分17秒時，勇士甚至還握有13分領先。
騎士密契爾拿下全場最高的29分。騎士在他帶領下，還剩不到1分鐘時，雙方分差縮小至2分。但密契爾最後關鍵三分球未能建功，勇士守住勝利成果。
