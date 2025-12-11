284位國會助理連署反助理費除罪化 陳昭姿到場相挺曝：民眾黨也許會有折衷版本

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前提出「助理費除罪化」修法草案，引起不分朝野的立委助理不滿，更發起連署撤回，截至今（11）日上午已有284位助理連署。而今天除民進黨團立委力挺外，民眾黨立委陳昭姿也出面簽署。陳昭姿也說，民眾黨團將研議自己的版本，「不會往全面除罪化方向去做」。

陳昭姿。

國會助理今天喊話，邀請朝野委員一同連署，上午除民進黨團立委到場力挺之外，民眾黨則有陳昭姿到場簽署。

陳昭姿在場表示，有關除罪化提案是一件事，對於可能受影響的助理是一件事，民眾黨團有責成兩位長期擔任民意代表的立委研議另一個版本，但還要深入討論，陳昭姿直言，黨團的確有討論，但不會往全面除罪化方向去做，也許會有折衷版本。



