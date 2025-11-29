288位志工無私奉獻 89歲王玉英奶奶獲衛福部銅質獎肯定





慶祝12月5日國際志工日，新竹市政府29日舉辦新竹市志願服務表揚暨社區成果展，特別以「點點星光、幸福同行」為主題，感謝志工對大家無限的愛。代理市長邱臣遠親自出席，公開表揚及感謝288位志工及團體。除了謝謝他們無私的奉獻外，現場也安排社區成果闖關區及市集，讓現場的民眾除了認識竹市的志工英雄外，也可以體驗到平常在社區才看得到的拿手絕活。

邱代理市長恭喜獲獎的288位個人及團體獎，感謝每位來自不同服務領域的志工們長期投入志願服務工作，堅定延續市長高虹安「老幼共好、幸福友善」的社會福利政策。

表揚各優秀單位。

社會處表示，為鼓勵更多市民朋友參與志願服務，今年首度增加「社會福利及綜合類新人獎」，志工新人們年齡遍及50多歲到82歲，在關懷據點及親子館等場所服務，是竹市「老幼共好」的重要推手，也體現市民不分年齡大小，都願意持續投入志願服務的行列，讓愛不間斷。

社會處說明，今年最年長的獲獎志工，是榮獲衛生福利志願服務銅質獎（1500小時）的89歲王玉英奶奶。玉英奶奶自107年加入東香社區關懷據點以來，不只是一位受到大家疼愛的長者，更是一位無私奉獻、認真投入的志工。她以穩健、溫暖的身影，成為推動據點活躍老化與成功老化的最佳代言人。在日常服務中，她負責報到簽名、環境整理、午餐發放等工作，做事細膩可靠，是據點最重要的支柱之一。同時，她也是銀髮健身俱樂部的固定成員，協助智慧型運動器材的消毒、清潔與引導操作，讓每位長輩都能安心、安全地使用設備。

社會處談到，獲得志工終身奉獻獎的張春女士與徐鑾惠女士，今年皆81歲，分別服務於文化局與臺大新竹醫院。兩位投入志願服務的時間都長達20多年，合計服務時數超過3萬5,000小時，以實際行動展現無私奉獻的精神，是竹市志願服務最耀眼的典範。此外，今年共有22名80歲以上的高齡志工獲獎，這些長輩們的服務年資動輒十年、二十年，服務時數更是累積超過12萬小時。這群令人感佩的長者，用一輩子的時間告訴我們，年齡不是限制，服務永遠不嫌晚。

社會處指出，今年的模範志工家庭獎，有一對母女檔，是文化局推薦的65歲曾湘怡女士及30歲出孟青小姐。曾女士長期於本市圖書館服務，女兒從小耳濡目染母親的書香氛圍及助人品德，自學生時期便投入志願服務行列。出孟青小姐亦是今年獲獎志工行列的最年輕志工。

社會處表示，志工是促進社會公益的一大動力，包含獲得社福類運用單位評鑑獎的東區托育資源中心親子館、杜華神父社會福利基金會及文化義工協會，以及獲得績優志工團隊獎的新竹馬偕紀念醫院、海山社區發展協會及東香社區發展協會，都可從中看見志工對於民間單位提供服務的支持及重要性。這次也公開表揚竹市績優社區選拔獲獎名單，包含海濱社區發展協會、東香社區發展協會、前溪社區發展協會、科園社區發展協會及水源社區發展協會，肯定社區的用心經營。



