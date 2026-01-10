289萬訂閲「阿滴英文」改名了！粉絲不捨：陪伴11年

知名百萬YouTuber阿滴（Ray Du）近日宣布，經營11年的YouTube頻道「阿滴英文」將正式更名為「阿滴」，並同步更新其Instagram與Threads帳號名稱。這一消息令許多粉絲感到不捨，因為「阿滴英文」這個名稱已經陪伴了他們長達11年。

知名百萬YouTuber阿滴（Ray Du）近日宣布，經營11年的YouTube頻道「阿滴英文」將正式更名為「阿滴」。（圖/翻攝自阿滴臉書）

阿滴於2015年以「阿滴英文」為頻道名稱出道，時至今日，憑藉輕鬆有趣的教學風格迅速吸引了289萬名訂閱者。然而，阿滴在日前參加Podcast節目時透露，決定在2026年將頻道名稱改為「阿滴」。他表示，這一改動的主要原因是希望新觀眾在進入頻道時不會感到困惑，因為有許多新觀眾曾經詢問他為何頻道名稱中帶有「英文」，但實際上頻道內容已不再以英文教學為主。

雖然頻道名稱將改為「阿滴」，阿滴也強調其帳號名稱「@rayduenglish」暫時不會更改，因為這個名稱對他而言具有歷史意義且改動難度較高。此外，針對影片片頭，他表示目前處於「無片頭」的過渡階段，但未來會重新製作新的片頭設計。

此消息曝光後，網友們紛紛在社群媒體留言表達不捨之情。有粉絲感嘆：「阿滴英文是我們共同的回憶」、「現在的小孩已經不知道阿滴是教英文的了嗎？」也有不少粉絲支持這項改變，認為這是阿滴邁向新里程碑的重要一步。

雖然頻道名稱將改為「阿滴」，阿滴也強調其帳號名稱「@rayduenglish」暫時不會更改，因為這個名稱對他而言具有歷史意義且改動難度較高。（圖/翻攝自阿滴YouTube）

