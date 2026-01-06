29坪極簡現代宅，以弧形回應流動河景，設計團隊贏得2024 MUSE Design Awards與瑞士BLT設計大獎雙料殊榮

編輯 Aria｜圖片提供 樺設室內裝修設計

這間29坪的住宅坐落於河岸高樓，面對窗外蜿蜒河流與綠意山色，樺設室內裝修設計選擇將住宅融入地景，利用弧形語彙回應河水曲折意象，空間退一步轉為框景角色，並在黑白灰的純粹色調中建立視覺秩序。整體展現對環境的深刻回應與細膩設計，榮獲2024 MUSE Design Awards銀獎與2024 瑞士BLT Honorable Mention雙料國際獎項。

弧形天花，構築空間張力

考量屋主實際使用需求，將三房拆除一房改為開放式書房，與客廳串聯，釋放更多空間，形塑開闊的落地窗景。

玄關以懸浮櫃體結合長虹玻璃，上方勾勒弧形天花，延展至廊道、書房，柔化視角轉折，同時也象徵戶外河流蜿蜒流動的姿態。設計團隊借景入室，讓天花的弧線成為呼應環境的空間語言，構築獨有的沉靜張力。

黑灰白色調分區鋪陳，延展空間深度

全室以黑、灰、白作為主色調，將視覺焦點留給窗外。位於迎光處的客廳、餐廳運用淺灰與淨白鋪陳純淨底蘊，身居深處的玄關、廚房則以黑色鋪陳，色調由淺入深，自然拉出空間層次。窗簾、餐桌特意選用深綠色點綴，與山景綠意呼應，建構流動的色彩關係。

輕盈材質與比例，打造飄浮感的機能場域

全室櫃體採用懸浮設計，不落地、不頂天，降低量體的壓迫感，也使光線與視線自由流動其中。書桌、餐桌以薄板磚訂製，書桌更以黑玻作為桌腳，結合鐵件結構，形塑輕透的視覺效果。書櫃延續薄板磚，與鐵件搭配，刻劃俐落線條，一絲不苟的細節收邊與比例，體現設計團隊對材質、結構的細膩掌控。

溫暖大地色，私領域賦予溫潤質感

主臥延續簡約語彙，床頭牆面塗布大地色礦物塗料，手工暈染紋理增添空間暖度。臨窗衛浴鋪陳黑色板磚，純粹的黑色隨著夜空燈光流轉變化，彷彿化為一幅流動風景。其中一房則改做更衣室，內部採用大地色系維持溫潤質感。

全室採用電動智能燈光與窗簾，可遠端控制光源色溫與開合，靈活應對工作、休憩或招待情境，打造便利的智慧生活節奏。

