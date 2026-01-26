29年彩虹國際旅行社財務困難「勒令停業」 46家歇業名單曝光
隨著寒假旅行旺季的到來，許多民眾計畫前往國內外旅遊，但台灣旅遊業卻傳出不幸消息。根據交通部觀光署的公告，截至2026年1月26日，已有46家旅行社自行申報及主管機關認可停業。特別是創立29年的老字號旅行社——彩虹國際旅行社，由於財務狀況異常，近日被勒令停業，無法履行契約責任，根據消費者保護法第36條及第38條規定，其停業期限為三個月。
觀光署於1月16日公布最新旅行業勒令停業名單，其中「彩虹國際旅行社」因財務業務狀況異常，財務顯現重大困難，已無法履行契約責任。根據《消費者保護法》第36條及第38條規定，自即日起停止經營旅行業務為期3個月。
彩虹國際旅行社成立於1997年，主推澎湖旅遊，曾於2013年榮獲中華民國旅行業品質保障協會「金質旅遊行程獎」。如今卻因財務問題面臨重大挑戰，實在令人惋惜。
根據觀光署公告 ，截至2025年12月31日止，共有9家旅行社的保證金已被扣押或執行。若未來扣押或執行命令被執行機關撤銷，名單將會隨時更新！
世航旅行社
朝桂旅行社
草屯旅行社
井昇旅行社
連晟旅行社
翔展旅行社
喜泰旅行社
休遊旅行社
跳跳島在地日常旅行社
觀光署於1月7日公布旅行社自行申報及主管機關核准停業名單（2025年曾核准停業之旅行社，停業期間內仍可申辦復業）。以下為46家旅行社名單，請有相關需求的朋友多加留意！
江山旅行社
信鋒旅行社
小馬國際旅行社
百飛旅行社
詠泰旅行社
台灣國際旅行社
享台灣旅行社
優質旅行社
光陽旅行社
台塑旅行社
運通國際旅行社
金興旅行社
二姐旅行社
瑞麒旅行社
再興國際旅行社
大宏旅行社
遇見國際運通旅行社
昇漢旅行社
永豐旅旅行社
台灣便利旅行社
嗨澎湖旅行社
中證旅行社
天王遊旅行社
米飯旅行社
啟程旅行社
安美旅行社
亞馨樂活旅行社
大來國際旅行社
享玩旅行社
和成旅行社
百世旅行社
跨海旅行社
星辰旅行社
日暉國際綜合旅行社
天齊旅行社
迦勒興旅行社
金元玉旅行社
亞洲旅行社
米淇國際旅行社
菲美運通旅行社
鉅承旅行社
華夏國際旅行社
跳跳島在地日常旅行社
本質生活旅行社
經典旅行社
滙豐旅行社
