29年死囚終迎「生機」？黃春棋、陳憶隆再逃死 檢察總長提非常上訴槍決暫緩

1995 年震驚社會的富商黃春樹擄人勒贖撕票案，兩名死囚黃春棋與陳憶隆關押長達 29 年，成為台灣司法史上關押最久的死囚。隨著憲法法庭去年判定刑法「擄人勒贖殺人罪唯一死刑」規定違憲，案件迎來新進展。 圖：民眾黨團 / 提供

1995 年震驚社會的富商黃春樹擄人勒贖撕票案，兩名死囚黃春棋與陳憶隆關押長達 29 年，成為台灣司法史上關押最久的死囚。隨著憲法法庭去年判定刑法「擄人勒贖殺人罪唯一死刑」規定違憲，案件迎來新進展。最高檢察署檢察總長邢泰釗於今年 10 月正式為兩人提起非常上訴，使死刑執行暫時停止。

憲法法庭於去年 9 月 20 日做出 113 年憲判字第 8 號判決，認定刑法第 348 條第 1 項「唯一死刑」條文違憲，理由是該條文未考量犯罪情節是否達到最嚴重程度，即一律判處死刑，違反罪責原則及生命權保障。判決明確指出，死刑僅能適用於「情節最嚴重的犯罪」，且需符合最嚴密的法律程序保障。

依據此項判決，黃春棋與陳憶隆得以請求檢察總長提起非常上訴。依現行規定，在非常上訴審理期間，法務部不得執行死刑，使兩人暫時免於槍決。

1995 年 9 月 1 日，黃春棋、陳憶隆與徐自強、黃銘泉等共犯綁架富商黃春樹，押至新北市汐止山區殺害，並以硫酸焚屍毀證，向家屬勒贖 7,000 萬元。警方在第二次贖金交付過程中逮捕黃春棋，並根據其供詞陸續逮捕陳憶隆等人。

案件經歷一審至更五審，黃春棋與陳憶隆均被判死刑，2000 年最高法院判決定讞。然而，同案共犯徐自強歷經多次非常上訴後，於 2016 年獲判無罪定讞，成為台灣司法史上重大逆轉案例。

律師李育昇（非當事律師）指出，檢察總長依職權提起非常上訴，由法院審理後仍可能依其他法條對罪行重大者再判死刑。「法院若認定犯罪情節重大，不排除重新判處死刑的可能性。」

