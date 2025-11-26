29年終於圓夢！朱團團員李佩洵首辦獨奏會 展現最真實自己

在朱宗慶打擊樂團待了29年、走過無數國內外舞台的資深團員李佩洵終於要在今年12月17、18 日於誠品表演廳迎來人生第一場正式獨奏會。李佩洵接受央廣專訪時坦言《Le Sillage 息之浮影》不只是一場個人演出，更是一段「圓夢之旅」，她在多年合奏後第一次站在聚光燈下，向所有愛她、陪伴她的人呈現最真實、最勇敢的自己。

李佩洵一直是朱宗慶打擊樂團主力成員之一，卻從未真正獨自站上舞台。有一天，藝術總監朱宗慶在台大遊心劇場看完演出後，突然告訴李佩洵「你應該可以辦一場獨奏會」。這句話點亮了李佩洵多年深藏心底的夢想。李佩洵：『(原音)我也其實自己也很願意，我也很想，那朱老師，他有點類似那種...他了解我，所以他有點類似一個造夢者，然後我是個追夢人嘛，然後我就想說天哪，這是一個圓夢之旅，對，是圓夢之旅。』

獨奏會主題為《Le Sillage 息之浮影》，李佩洵解釋，Sillage法文意指「船隻劃過的痕跡」或「香水的餘味」。她覺得這個詞太美了，就像打擊樂敲擊後凝結在空氣中的尾韻，也像宣傳文案寫的「因為存在，所以浮現」，為她的音樂生涯下了很好的註解。

獨奏會的曲目風格多元，從生活中的樂器、木琴、鐵琴到需要拍打身體的《身體之樂》，展現打擊樂的無限樣貌，上下半場音樂風格也有極大反差，呈現不同的精神狀態。

她特別提到，《身體之樂》完全沒有用到任何樂器，就是直接拍打自己的身體，由於狀態必須要好，她也藉此機會「努力減重」，幾個月下來已經減了快10公斤。她笑說自己家教嚴謹，從小被規定不能穿無袖衣服，但這回要演奏《身體之樂》，她計畫穿上運動小背心，「真的是一次大極限突破。」

此外，音樂會主視覺和海報設計也令人眼睛為之一亮，李佩洵透露其實是出自設計師妹妹之手，在與攝影師多次討論後，製作數個版本，呈現她多重樣貌，成功吸引外界目光。

這次獨奏會由她自掏腰包主辦，朱團行政協助控管預算，家人也全力支持。她笑說老公是她的soulmate，兒子甚至問她是否該請假到場支持，她立刻回答「當然要啊！」正因為台下會坐著許多她愛的人、也愛她的人，她更加希望呈現最好的一面，留下人生最珍貴的紀念。