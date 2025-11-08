29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了

一對夫妻結婚3年生不出孩子，檢查結果發現妻子竟然有先天性的一個疾病。示意圖／Pixabay

中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！

王女和老公到醫院檢查發現，外表、生理特徵均為女性的王女，染色體核型結果竟然是46，XY，從遺傳學角度講，這是一套典型的男性染色體。

醫生解釋，王女士所患的是一種極為罕見的先天性性發育異常疾病。胚胎發育成男性或女性的過程，好比精密的「施工」；染色體則是「施工圖紙」，而關鍵的「施工信號」則負責指揮。

王女的「圖紙」是男性的「46，XY」，但關鍵的「施工訊號」在傳遞過程中故障，導致性腺未能正常分化為睪丸。因此，在胚胎期，身體便沿著女性的方向發育，但是，由於卵巢功能缺失，王女無法產生卵子並分泌必要的激素，導致閉經和不孕症。

在找到不孕的原因之後，醫療團隊為王女制定治療方案。首先，透過荷爾蒙替代治療，幫助她建立規律的月經，維持女性第二性徵，促進子宮發育，為後續的生育做好準備。

但是因為王女沒有辦法提供卵子，所以她和老公選擇使用他人的卵子做試管嬰兒，最後生下一名健康的女嬰。

網友看後紛紛留言表示「一個成年女性沒有正常的生理期這麽多年都沒有系統地去檢查過嗎？真的是匪夷所思」、「所以其實是同性婚姻」、「自己不來大姨媽自己不知道嗎」、「無奇不有」、「代孕媽媽」、「就是說借卵生子」、「女的省了買衛生棉的錢，男的省了買保險套的錢，這家人省錢省大發了」。



