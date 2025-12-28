29歲初代美妝網紅驟逝！才宣布考研究所 經紀公司證實噩耗

Daddoa驚傳離世享年29歲，經紀公司證實了。（圖／翻攝自X）

南韓美妝網紅Daddoa（다또아）自高中時期就成為美妝部落客，在部落格平台創下千萬人次瀏覽紀錄，後來跨入YouTuber領域，還曾與大陸社群平台合作。然而，她近年期望回歸校園完成學業，日前卻傳出她已於16日離世，享年29歲，令親友、粉絲感到惋惜。

綜合韓媒報導，Daddoa所屬經紀公司Leferi的會長崔仁錫證實消息，坦言「Daddoa不僅是初代YouTuber，更是最早證明韓國美妝可以走向國際的人。她對美的真誠及跨時代的挑戰，將在韓國美妝史上永久留名」。不過，對於死因並未詳細說明，他僅表示尊重家屬的意願，希望大家不要過度臆測，讓家屬可以安靜度過這段時間。

回顧Daddoa成名過程，Daddoa高中時期曾在寮國留學，很早就察覺外國人對韓國美妝深感興趣，於是返回韓國後，開始著手經營美妝部落格，且短短一年時間就迅速走紅。值得一提的是，她將目標訂為「將韓國美妝推向全球」，因此不設限經營媒介，2014年也開設YouTube頻道，後來與大陸平台優酷合作，更在淘寶設立美妝電商，成為韓國美妝品對外的出口之一。

隨著名氣遠播，目標逐步達成，YouTube頻道也累積111萬訂閱，但她最近一次上傳影片已經是4年前。據悉，Daddoa從高中時出道，為了發展部落客事業不得不暫停學業，於是不久前宣布將暫停螢光幕工作，想返回校園就讀研究所，如今卻傳出憾事，令粉絲相當不捨，IG帳號目前則已關閉。

